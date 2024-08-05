Главные события финансовых рынков 5−11 августа

Август — исторически не лучший месяц для рубля: 12 из последних 26 лет доллар к рублю укреплялся по итогам месяца. Но в этот раз все может быть по-другому, ведь у РФ есть проблемы с платежами за импорт, из-за чего снижается спрос на валюту, а рубль в этой ситуации становится все крепче. На этой же неделе российская валюта останется примерно на тех же уровнях, что и сейчас: ₽87−90 за доллар.