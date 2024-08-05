Главные события финансовых рынков 5−11 августа

Макроэкономика
Как и прогнозировали аналитики, ФРС США сохранила ставку в диапазоне 5,25−5,5% и дала сигнал, что уже в сентябре может понизить ее. Для рынка американских акций это было ожидаемо, поэтому волатильность была минимальной. Мы считаем, что новых драйверов роста главного индекса акций США S&P 500 немного, и на этой неделе он не выйдет из диапазона 5320−5570 пунктов.
Также на этой неделе выйдут данные по инфляции в Китае, которая пока остается вблизи нуля. Да, Китай недавно понизил ставку, но это вряд ли успело повлиять на итог, поэтому рынок ждет более активный рост цен.
В России.
Недельная инфляция в стране замедлилась, но годовая все еще выше 4%, которые ЦБ установил в качестве нормы. Однако рост потребительских расходов постепенно замедляется, а это значит, что высокая ключевая ставка делает свое дело.
А уже на этой неделе в стране выйдут финальные данные по инфляции в июле, а также Центробанк опубликует резюме пятничного обсуждения ставки. Это важно для инвесторов, потому что позволит понять, в какие инструменты фондового рынка лучше инвестировать в настоящий момент. Пока что фавориты — короткие депозиты и облигации с «плавающим» купоном.
Рубль
Август — исторически не лучший месяц для рубля: 12 из последних 26 лет доллар к рублю укреплялся по итогам месяца. Но в этот раз все может быть по-другому, ведь у РФ есть проблемы с платежами за импорт, из-за чего снижается спрос на валюту, а рубль в этой ситуации становится все крепче. На этой же неделе российская валюта останется примерно на тех же уровнях, что и сейчас: ₽87−90 за доллар.
Нефть
Российский бюджет в целом и рубль в частности довольно сильно зависят от цены на нефть, поэтому «черное золото» — один из основополагающих факторов для российской экономики. Но прямо сейчас котировки нефти по-прежнему сильнее всего зависят от конфликта на Ближнем Востоке, и, по расчетам аналитиков, цена на этой неделе может колебаться в коридоре $75,7−82,1 за баррель.
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