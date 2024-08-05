Европейские акции пережили самое большое падение с марта 2022 года

Также аналитики связывают спад на рынках с опасениями рецессии в США. 2 августа был опубликован отчет о занятости, который показал замедление роста числа рабочих мест в стране и увеличение уровня безработицы в стране до 4,3%. Аналитики Goldman Sachs оценивают вероятность рецессии в Соединенных Штатах в течение года в 25%, JPMorgan — в 50%.