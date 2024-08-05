Европейские акции пережили самое большое падение с марта 2022 года

Европейские акции пережили самое большое дневное падение с марта 2022 года на фоне распродаж инвесторов на мировых фондовых рынках, пишет Bloomberg со ссылкой на торговые данные.
Индекс Stoxx Europe 600 упал на 3,2%, до 481,73 пункта на минимуме. На 14:09 мск падение замедлилось до 2,73%. На минувшей неделе Stoxx Europe 600 снизился на 2,9%, что стало самым большим недельным падением за последние девять месяцев, указывает Bloomberg.
«Слабый индекс производственной активности ISM (Institute for Supply Management; Институт управления поставками) и отчет о занятости [в США] слабее ожидаемого возродили опасения по поводу рецессии на финансовых рынках», — сказал глава отдела стратегий акций Julius Baer Матьё Рашетер. При этом он считает, что риск рецессии невелик.
Среди европейских акций сильнее всего падали котировки компаний горнодобывающей промышленности и энергетики, отмечает Bloomberg. При этом акции фармацевтической компании Galderma в противовес рынку выросли на 6,63% к 14:01 мск после того, как производитель косметики L"Oreal объявил о намерении купить долю 10% в ней.
5 августа наблюдается падение фондовых индексов в ряде стран мира. Индекс Мосбиржи 5 августа упал до годового минимума. Самые большие потери понесли японские Nikkei 225 и Topix: они пережили крупнейший обвал со времен «черного понедельника» 1987 года. На падение повлияло укрепление иены на фоне повышения процентной ставки.
Также аналитики связывают спад на рынках с опасениями рецессии в США. 2 августа был опубликован отчет о занятости, который показал замедление роста числа рабочих мест в стране и увеличение уровня безработицы в стране до 4,3%. Аналитики Goldman Sachs оценивают вероятность рецессии в Соединенных Штатах в течение года в 25%, JPMorgan — в 50%.