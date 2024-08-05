Чтоб ты жил на одну зарплату: россияне рассказали о своих доходах и уровне благосостояния

Итак, исследование показало, что свыше половины участников опроса (56%) не слышали об отчете Росстата на тему благосостояния россиян. Ведомство сообщило, что в России не осталось семей, которым не хватает денег на еду.
Согласно опросу Финансов Mail, каждый третий россиянин (31%) не испытывает проблем с покупкой продуктов питания, но материальных средств иногда не хватает на приобретение одежды и обуви. Еще у 30% опрошенных не вызывает затруднений покупка одежды, но крупную бытовую технику в краткосрочной перспективе они позволить не могут. 22% заявили, что не встречались с трудностями при покупке бытовой техники, но для приобретения автомобиля требуется откладывать денежные средства.
При этом 8% респондентов отмечают, что им денег не хватает даже на питание.
5% заявили, что им хватает средств на покупку автомобиля, но уже купить жилье для них материально тяжело. Только три процента респондентов заявили, что не испытывают материальных затруднений вообще.
Откуда деньги
Основными источниками дохода участники опроса назвали заработную плату (76%), стипендию, пособия и пенсию (25%) и подработки (21%).
Доходы от частного бизнеса есть только у 7% респондентов.
Копить и тратить
Треть опрошенных читателей (29%) заявили, что им хватает денег в течение месяца, а четверть респондентов (26%) испытывают денежные затруднения в течение периода. Почти половина — 44% читателей — отмечают, что появление материальных трудностей варьируется от месяца к месяцу.
4 из 10 респондентов (43%) ведут учет своих трат в течение месяца, а четверть читателей (26%) придерживаются противоположной финансовой стратегии. 30% ведут учет трат и доходов время от времени.
На что деньги
Чаще всего опрошенные тратят деньги на продукты питания (94%), коммунальные платежи (79%), медицину и лекарства (45%), транспорт (41%) и одежду (31%). Кладут деньги на вклад или в конверт всего 14% участников опроса.
Наиболее популярной стратегией в случае крупных покупок (от холодильника до автомобиля) у респондентов стало откладывание денежных средств на такое приобретение (35%).
26% выбирают делать такие покупки в кредит, еще 16% респондентов заявили, что могут оплатить такую покупку сразу, а иногда откладывать средства для покупки. Каждый десятый (11%) оформляет такие покупки сразу же.
В опросе, который проходил
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