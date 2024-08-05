Чтоб ты жил на одну зарплату: россияне рассказали о своих доходах и уровне благосостояния

Согласно опросу Финансов Mail, каждый третий россиянин (31%) не испытывает проблем с покупкой продуктов питания, но материальных средств иногда не хватает на приобретение одежды и обуви. Еще у 30% опрошенных не вызывает затруднений покупка одежды, но крупную бытовую технику в краткосрочной перспективе они позволить не могут. 22% заявили, что не встречались с трудностями при покупке бытовой техники, но для приобретения автомобиля требуется откладывать денежные средства.