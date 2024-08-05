ЦБ ужесточит условия для расчета официального курса рубля

В документе прямо не уточняется, как будет действовать ЦБ в случае, если при формировании базы расчетов выяснится, что на один из банков все же приходится более 75% объема валютных операций. Из текущей редакции проекта указания следует, что в такой ситуации ЦБ может переходить к другому способу расчета — на основе данных внебиржевых цифровых платформ. Это возможно «при условии наличия совокупных цен валютной пары CUR/RUB не менее чем у трех принципалов цифровой платформы внебиржевых торгов», уточняется в проекте указания. В этом случае тоже будут учитываться сделки до 15:30 мск с расчетами «завтра».