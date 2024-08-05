Акции Европы обновили двухлетний рекорд по самому резкому однодневному падению

Исторические минимумы обновили также азиатские и американские фондовые рынки. Азиатский фондовый индекс MSCI Asia Pacific сократился на 4,9% и приблизился к своему историческому минимуму, зафиксированному в начале пандемии в 2020 году. Акции американских технологических гигантов также переживают падение: котировки акций ведущих компаний США на немецкой бирже Tradegate упали в среднем на 10 с лидером в лице Nvidia, потерявшей 17% от уровня закрытия торгов пятницы, 2 августа. На открытии торгов американские фондовые рынки показали падение: индекс Dow Jones снижается на 2,8%, NASDAQ — на 5,8%, S&P 500 — на 4%.