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Акции Европы обновили двухлетний рекорд по самому резкому однодневному падению

Индекс Stoxx Europe 600 продолжил тренд падения акций вслед за американскими и азиатскими рынками, показав спад на 3,2%. Это стало самым резким однодневным падением европейского рынка с марта 2022 года. На прошлой неделе акции Европы также упали на 2,9%, обновив рекорд по самому большому недельному падению за последние девять месяцев, пишет Bloomberg. Падение связывают с разочаровывающими отчетами компаний и снижением доверия инвесторов.

Источник: Freepik

Снижение зафиксировали во всех секторах, однако наибольшее падение акций наблюдается в горнодобывающей и энергетической промышленностях. Более чем на 10% со своего майского пика упал французский индекс САС. Возросшие опасения инвесторов также сказались на курсе биткойна: он стал торговаться на 10% дешевле, менее чем за $50 тыс.

«Слабый производственный индекс Института управления поставками и более слабые, чем ожидалось, отчеты о занятости возродили опасения рецессии на рынке финансов», — сказал руководитель отдела стратегии акций Julius Baer Матье Рашетер агентству Bloomberg.

Исторические минимумы обновили также азиатские и американские фондовые рынки. Азиатский фондовый индекс MSCI Asia Pacific сократился на 4,9% и приблизился к своему историческому минимуму, зафиксированному в начале пандемии в 2020 году. Акции американских технологических гигантов также переживают падение: котировки акций ведущих компаний США на немецкой бирже Tradegate упали в среднем на 10 с лидером в лице Nvidia, потерявшей 17% от уровня закрытия торгов пятницы, 2 августа. На открытии торгов американские фондовые рынки показали падение: индекс Dow Jones снижается на 2,8%, NASDAQ — на 5,8%, S&P 500 — на 4%.