«Аэрофлот» через суд потребовал 7,3 млрд рублей с ПАО «Яковлев»

«Арбитражный суд города Москвы принял исковое заявление авиакомании “Аэрофлот” к ПАО “Яковлев”. Дата судебного заседания не назначена», — сказано на сайте суда. В электронной карточке дела указано, что сумма иска составляет 7,3 млрд рублей. Суть претензий к «Яковлеву» из материалов сайта не ясна.
Как рассказали ТАСС в пресс-службе суда, истец просит взыскать компенсацию по специальной гарантии качества, гарантии надежности вылетов, а также проценты за задержку выплаты компенсации.
ПАО «Яковлев» — производитель гражданских авиалайнеров Superjet 100, крупнейшим эксплуатантом которых является авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот».