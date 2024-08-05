Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Аэрофлот» через суд потребовал 7,3 млрд рублей с ПАО «Яковлев»

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Иск «Аэрофлота» к авиастроительной компании «Яковлев» с требованием о взыскании 7,3 млрд рублей поступил в Арбитражный суд Москвы, говорится в сообщении на сайте суда.

Источник: Reuters

«Арбитражный суд города Москвы принял исковое заявление авиакомании “Аэрофлот” к ПАО “Яковлев”. Дата судебного заседания не назначена», — сказано на сайте суда. В электронной карточке дела указано, что сумма иска составляет 7,3 млрд рублей. Суть претензий к «Яковлеву» из материалов сайта не ясна.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе суда, истец просит взыскать компенсацию по специальной гарантии качества, гарантии надежности вылетов, а также проценты за задержку выплаты компенсации.

ПАО «Яковлев» — производитель гражданских авиалайнеров Superjet 100, крупнейшим эксплуатантом которых является авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот».