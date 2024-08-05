«Аэрофлот» через суд потребовал 7,3 млрд рублей с ПАО «Яковлев»

«Арбитражный суд города Москвы принял исковое заявление авиакомании “Аэрофлот” к ПАО “Яковлев”. Дата судебного заседания не назначена», — сказано на сайте суда. В электронной карточке дела указано, что сумма иска составляет 7,3 млрд рублей. Суть претензий к «Яковлеву» из материалов сайта не ясна.