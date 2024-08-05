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А поутру они проснулись. Что происходит с биткоином

Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver, раскрыл факторы, которые не смогли удержать оптимизм рынка от высоких шансов избрания Трампа новым президентом США.

Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
Источник: Reuters

Капитализация криптовалютного рынка: $1,942 трлн (-$224 млрд).
Доля BTC — 54,0%, доля ETH — 14,4%.
Индекс страха и жадности: 26 (страх) против 34 ранее.

Прошедшая неделя характеризовалась высокой волатильностью на криптовалютном рынке. Биткоин колебался в диапазоне $57122-$70079, завершив неделю падением на 14,78% до $58161. Эфириум также снизился на 17,77% до $2688.


Несмотря на первоначальный оптимизм, вызванный заявлениями Дональда Трампа о криптовалюте, рынок быстро сменил настроение из-за ряда факторов:

1. Решение ФРС США сохранить процентные ставки на уровне 5,5%, с намеком на возможное снижение в сентябре при условии снижения инфляции.
2. Крупные переводы биткоинов и эфира компаниями Mt. Gox и Genesis Trading в рамках процедур банкротства, что вызвало опасения увеличения предложения на рынке.
3. Публикация неоднозначных данных по рынку труда США, усилившая опасения рецессии.

Фондовый рынок также продемонстрировал снижение: S&P 500 упал на 2,06%, а Nasdaq на 3,06%. Индекс волатильности VIX вырос на 46% за два дня до 22,85 пунктов, отражая растущую неопределенность и панику.

Пара BTC/USDT торговалась в боковом тренде с 14 марта 2024 года диапазоном 28%. Сначала продавцы прошли психологический уровень $60000. С открытием азиатской сессии 5 августа обвал усилился. Пробой важного уровня $56765 привел к снижению до $49000.

В криптовалютном секторе произошла массовая ликвидация длинных позиций на сумму почти $889 миллионов. Биткоин упал более чем на 14%.

На фондовых рынках ситуация не лучше. Японский индекс Nikkei рухнул на 8%, а акции крупнейших банков Японии потеряли 13−15% стоимости. В США индекс Nasdaq снизился более чем на 3%, и распродажа продолжается. Южная Корея приостановила все ордера на продажу акций из-за усиливающейся глобальной распродажи. Goldman Sachs повысил вероятность рецессии в США до 25%.

Причиной паники считаются опасения по поводу американской экономики из-за высоких процентных ставок. Правительство Японии пока не комментирует ситуацию, но внимательно следит за развитием событий.


Пройдены важные уровни, и неизвестно, где остановится падение. После $50000 ближайший уровень поддержки находится на $45000, но это уже будут все признаки криптозимы, которая вызвана массовой ликвидацией лонгов и бегством из рисковых активов.

Дальнейшая динамика криптовалют будет зависеть от развития ситуации на традиционных финансовых рынках и действий регуляторов. Нужно пару дней, чтобы остановить кровотечение и понять, насколько все плохо. Отскоков не наблюдается, а это еще не открывался американский рынок после пятницы и не продавали спотовые ETF.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».