А поутру они проснулись. Что происходит с биткоином



Несмотря на первоначальный оптимизм, вызванный заявлениями Дональда Трампа о криптовалюте, рынок быстро сменил настроение из-за ряда факторов:



1. Решение ФРС США сохранить процентные ставки на уровне 5,5%, с намеком на возможное снижение в сентябре при условии снижения инфляции.

2. Крупные переводы биткоинов и эфира компаниями Mt. Gox и Genesis Trading в рамках процедур банкротства, что вызвало опасения увеличения предложения на рынке.

3. Публикация неоднозначных данных по рынку труда США, усилившая опасения рецессии.



Фондовый рынок также продемонстрировал снижение: S&P 500 упал на 2,06%, а Nasdaq на 3,06%. Индекс волатильности VIX вырос на 46% за два дня до 22,85 пунктов, отражая растущую неопределенность и панику.



Пара BTC/USDT торговалась в боковом тренде с 14 марта 2024 года диапазоном 28%. Сначала продавцы прошли психологический уровень $60000. С открытием азиатской сессии 5 августа обвал усилился. Пробой важного уровня $56765 привел к снижению до $49000.



В криптовалютном секторе произошла массовая ликвидация длинных позиций на сумму почти $889 миллионов. Биткоин упал более чем на 14%.



На фондовых рынках ситуация не лучше. Японский индекс Nikkei рухнул на 8%, а акции крупнейших банков Японии потеряли 13−15% стоимости. В США индекс Nasdaq снизился более чем на 3%, и распродажа продолжается. Южная Корея приостановила все ордера на продажу акций из-за усиливающейся глобальной распродажи. Goldman Sachs повысил вероятность рецессии в США до 25%.