Валюту оставят вдали от родины. Из-за санкций Минфин разрешит загранучреждениям тратить ее на месте

Минфин опубликовал на regulation.gov.ru проект постановления правительства, дающий бюджетополучателям за границей право расходовать возвращенные им долги в валюте на собственные нужды без обязательного возврата их в бюджет. Для этого министерство предлагает поправить п. 19 постановления от 29 декабря 2023 года № 2369 — оно описывает особенности исполнения бюджета на 2024−2026 годы.
Сейчас по закону о бюджете возврат дебиторской задолженности находящимся за границами РФ бюджетополучателям должен перечисляться в доходы федерального бюджета, так как сами загранучреждения финансируются по иным его статьям.
Однако, как признает Минфин в пояснительной записке к документу, «в условиях сложившейся геополитической ситуации и введения отдельными странами мер ограничительного характера выявлены факты неисполнения иностранными банками значительной части платежей, осуществляемых в иностранной валюте, задержки переводов денежных средств в иностранной валюте на неопределенный срок, наличия риска блокировки и возврата денежных средств в иностранной валюте. Также в связи с усиливающимся давлением на банковскую систему РФ со стороны “недружественных” стран в настоящее время осуществление переводов от загранучреждений в банки РФ практически невозможно». Та же проблема возникает и при перечислении денежных средств в иностранной валюте со счетов, открытых в российских кредитных организациях, в том числе в рамках обеспечения операций по финансированию деятельности загранучреждений. В этой ситуации министерство предлагает последним де-факто расходовать оставшиеся поступления валюты на текущие нужды, а не перечислять их в доход бюджета.
Такая мера не означает увеличения госрасходов на содержание бюджетных учреждений за рубежом и на их балансе де-факто не скажется: приток валюты «извне» они обязаны будут компенсировать предложениями об уменьшении бюджетных ассигнований «изнутри» — для этого на них распространяются требования постановления правительства № 1496 от 9 декабря 2017 года, внесенные в него 22 марта 2022 года.
Минфин прямо признает системный характер проекта и подчеркивает, что его реализация «не потребует дополнительных расходов из бюджетов бюджетной системы».
Объем ежегодных поступлений такой дебиторской задолженности в ведомстве «Ъ» назвать отказались.
Отметим также, что, по данным собеседников «Ъ», знакомых с работой зарубежных представительств российских госкомпаний (их, отметим, также курирует Минфин), в силу санкций, введенных США и ЕС в их отношении после начала военной операции РФ на Украине, финансирование их расходов, включая зарплаты сотрудников, также существенно затруднено и зачастую решается посредством наличных платежей в валюте «недружественных» государств. На вопрос о том, есть ли у Минфина идеи по системному решению этой проблемы, «Ъ» в ведомстве не ответили.