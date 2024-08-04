Валюту оставят вдали от родины. Из-за санкций Минфин разрешит загранучреждениям тратить ее на месте

Однако, как признает Минфин в пояснительной записке к документу, «в условиях сложившейся геополитической ситуации и введения отдельными странами мер ограничительного характера выявлены факты неисполнения иностранными банками значительной части платежей, осуществляемых в иностранной валюте, задержки переводов денежных средств в иностранной валюте на неопределенный срок, наличия риска блокировки и возврата денежных средств в иностранной валюте. Также в связи с усиливающимся давлением на банковскую систему РФ со стороны “недружественных” стран в настоящее время осуществление переводов от загранучреждений в банки РФ практически невозможно». Та же проблема возникает и при перечислении денежных средств в иностранной валюте со счетов, открытых в российских кредитных организациях, в том числе в рамках обеспечения операций по финансированию деятельности загранучреждений. В этой ситуации министерство предлагает последним де-факто расходовать оставшиеся поступления валюты на текущие нужды, а не перечислять их в доход бюджета.