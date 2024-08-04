В ФРГ заявили о дефиците бюджета на 2025 год в размере около €5 млрд

Однако Линднер уже тогда выразил сомнения по поводу нескольких проектов и поручил изучить их с конституционной и экономической точки зрения. Проверка выявила юридические риски, особенно в плане использования оставшихся €4,9 млрд, выделенных государственной банковской группой KfW для ограничения цен на газ в других статьях бюджета. «Я хочу бюджет в рамках конституции», — подчеркнул глава Минфина ФРГ. Красной чертой предстоящих переговоров министр обозначил «повышение налогов для рабочего среднего класса». И дело не в экономии, а в перераспределении средств на нужные цели, резюмировал он.