В ФРГ заявили о дефиците бюджета на 2025 год в размере около €5 млрд

«Величина, о которой мы сейчас говорим, по моей оценке, составляет около €5 млрд», — сказал Линднер в интервью телеканалу ZDF, отвечая на соответствующий вопрос. Министр намерен провести переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (СДПГ) и вице-канцлером, главой Минэкономики Робертом Хабеком («зеленые») до середины месяца, после чего проект бюджета поступит в Бундестаг, где он должен быть принят в конце ноября.
17 июля кабинет министров одобрил проект бюджета ФРГ на 2025 год, согласование которого в правящей коалиции потребовало больше запланированного времени и сопровождалось публичными спорами политиков, угрозами части депутатов прекратить поддержку правительства. Бюджет составит €481 млрд, на военную поддержку Украины будет выделено €4 млрд, что в два раза меньше, чем в 2024 году. Министр обороны ФРГ Борис Писториус неоднократно критиковал недостаточное, по его мнению, увеличение расходов на вооруженные силы в рамках согласованного проекта бюджета.
Однако Линднер уже тогда выразил сомнения по поводу нескольких проектов и поручил изучить их с конституционной и экономической точки зрения. Проверка выявила юридические риски, особенно в плане использования оставшихся €4,9 млрд, выделенных государственной банковской группой KfW для ограничения цен на газ в других статьях бюджета. «Я хочу бюджет в рамках конституции», — подчеркнул глава Минфина ФРГ. Красной чертой предстоящих переговоров министр обозначил «повышение налогов для рабочего среднего класса». И дело не в экономии, а в перераспределении средств на нужные цели, резюмировал он.