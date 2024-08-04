Россия в июне стала страной с самой низкой безработицей

В большинстве крупнейших экономик безработица в июне сократилась или осталась неизменной. Так, сильнее всего ситуация улучшилась в Испании — там ее уровень опустился во втором квартале до 11,27 процента по сравнению с 12,29 процента в первом. В России показатель за месяц уменьшился на 0,2 процентного пункта, как и в Бразилии, где безработица упала до многолетнего минимума в 6,9 процента.