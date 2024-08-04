Путин заявил о планах развития бесшовного ж/д сообщения от Балтики до Индийского океана

«Нам необходимо форсированное наращивание железнодорожной инфраструктуры России на новом технологическом уровне с использованием самых передовых разработок. И мы здесь должны исходить не только из потребностей сегодняшнего дня, но и создавать задел на будущее, на десятилетия вперед», — сказал Путин, подчеркнув, что так же «мыслили и работали великие предки».
«Поэтому в нашей повестке строительство высокоскоростных магистралей в связке с Центральным транспортным узлом, создание международных логистических коридоров, развитие Азово-Черноморского транспортного направления, организация так называемого бесшовного железнодорожного сообщения от Балтики и Баренцева моря до побережья Персидского залива и Индийского океана. Задачи действительно масштабные, и, уверен, благодаря вашим знаниям, опыту, нацеленности на результат в интересах страны мы их обязательно решим», — обратился Путин к железнодорожникам.
Президент напомнил о задаче дальнейшей модернизации Восточного полигона железных дорог — Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, которые при этом «должны работать во взаимосвязи, в единой логике с Северным морским путем, с такими перспективными проектами, как Северный широтный ход с выходом к Арктическим портам».
Президент подчеркнул значимую роль железнодорожного транспорта и его работников в развитии страны. «Открытие новых глобальных рынков, рост внутреннего туризма, устойчивая работа предприятий, включая оборонно-промышленный комплекс — все это в том числе ваша заслуга», — отметил он.