Путин заявил о планах развития бесшовного ж/д сообщения от Балтики до Индийского океана

«Нам необходимо форсированное наращивание железнодорожной инфраструктуры России на новом технологическом уровне с использованием самых передовых разработок. И мы здесь должны исходить не только из потребностей сегодняшнего дня, но и создавать задел на будущее, на десятилетия вперед», — сказал Путин, подчеркнув, что так же «мыслили и работали великие предки».