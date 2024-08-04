Предприниматели Буркина-Фасо и РФ провели первый круглый стол в Уагадугу

По словам Уэдраого, мероприятие будет способствовать укреплению дипломатических, экономических, торговых и культурных связей между Буркина-Фасо и РФ, а также остальным миром. Глава клуба, основанного в 2001 году, отметил, что организаторы намерены привлечь к участию в ярмарке потенциальных российских инвесторов, для чего в Москве будут представлены проекты и планы экономического строительства в Буркина-Фасо.