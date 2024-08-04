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Предприниматели Буркина-Фасо и РФ провели первый круглый стол в Уагадугу

ХАРАРЕ, 4 августа. /ТАСС/. Представители деловых кругов Буркина-Фасо и России провели первый круглый стол в столице Буркина-Фасо Уагадугу. Об этом сообщило Буркинийское информационное агентство.

Источник: РИА "Новости"

«Мы обменялись мнениями с нашими партнерами из России относительно вопросов подготовки и задач проведения первой в истории Экономической ярмарки Буркина-Фасо в России», — приводит агентство слова председателя Российско-буркинийского клуба дружбы и экономического сотрудничества Кристиана Уэдраого. Ярмарка пройдет 11—18 октября 2024 года.

По словам Уэдраого, мероприятие будет способствовать укреплению дипломатических, экономических, торговых и культурных связей между Буркина-Фасо и РФ, а также остальным миром. Глава клуба, основанного в 2001 году, отметил, что организаторы намерены привлечь к участию в ярмарке потенциальных российских инвесторов, для чего в Москве будут представлены проекты и планы экономического строительства в Буркина-Фасо.