Магазины duty free в Дубае начали принимать для оплаты рубли

Представитель магазина уточнил, что возможность оплаты рублями появилась с 1 августа. Однако пока что она есть не везде из-за технических сложностей, поэтому сложно оценить ее востребованность. В ближайшее время приобрести товары за рубли можно будет во всех магазинах duty free.