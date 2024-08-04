Каким будет курс рубля на неделе с 5 по 11 августа 2024: прогноз эксперта

Несмотря на завершение налогового периода, ослабление рубля по итогам недели было незначительным. Биржевой курс китайского юаня в пятницу превышал 11,85, что близко к уровню закрытия торгов на предыдущей неделе.
При этом в СМИ все чаще появляются сообщения о том, что бизнес сталкивается с существенными трудностями при проведении трансграничных платежей из-за увеличения рисков вторичных санкций для банков, работающих с российскими компаниями. Вероятно, проблемы с расчетами за импорт сдерживают динамику рубля и способствуют сохранению его крепких позиций.
Кроме того, рубль продолжает получать поддержку от высоких процентных ставок по рублевым инструментам и благоприятной конъюнктуры на нефтяном рынке. Тем не менее по-прежнему рассчитываем на постепенную нормализацию ситуации с трансграничными платежами и ослабление рубля до конца года.
Пока же локально на предстоящей неделе курс доллара США, вероятно, будет находиться в коридоре 85,5−87,5 руб., курс юаня — 11,7−12,1 руб.
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