Каким будет курс рубля на неделе с 5 по 11 августа 2024: прогноз эксперта

При этом в СМИ все чаще появляются сообщения о том, что бизнес сталкивается с существенными трудностями при проведении трансграничных платежей из-за увеличения рисков вторичных санкций для банков, работающих с российскими компаниями. Вероятно, проблемы с расчетами за импорт сдерживают динамику рубля и способствуют сохранению его крепких позиций.