Индия начала строительство завода полупроводников мощностью 48 млн чипов в день

Правительство рассчитывает создать в республике собственную отрасль производства полупроводников. С этой целью власти активно привлекают зарубежные компании, создавая благоприятные условия, в том числе путем финансового стимулирования. Так, в июне 2023 года штат Гуджарат подписал с Micron Technology соглашение о создании в регионе завода, общие инвестиции в который могут составить почти $3 млрд. Ожидается, что он начнет выпуск продукции уже в декабре 2024 года. В конце прошлого года заявку на размещение производства микросхем в Индии подала тайваньская компания Foxconn.