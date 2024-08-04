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Индия начала строительство завода полупроводников мощностью 48 млн чипов в день

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 августа. /ТАСС/. Индийская компания Tata приступила к строительству крупного завода полупроводников в штате Ассам на востоке страны. Об этом говорится в сообщении Министерства электроники и информационных технологий Индии, размещенном на сайте правительства.

Источник: Reuters

В проект будет вложено 270 млрд рупий ($3,2 млрд). «Предполагаемая мощность этого завода составляет 48,3 млн чипов в день», — указывается в тексте.

Глава ведомства Ашвини Вайшнав отметил, что «предприятие станет местом разработки передовых индийских технологий сборки полупроводников, включая технологии Wire Bond, Flip Chip и I-SIP. “Эти технологии чрезвычайно важны для таких ключевых отраслей, как автомобилестроение (особенно в части электромобилей), связь, сетевая инфраструктура и другие”, — подчеркнули в министерстве.

Правительство рассчитывает создать в республике собственную отрасль производства полупроводников. С этой целью власти активно привлекают зарубежные компании, создавая благоприятные условия, в том числе путем финансового стимулирования. Так, в июне 2023 года штат Гуджарат подписал с Micron Technology соглашение о создании в регионе завода, общие инвестиции в который могут составить почти $3 млрд. Ожидается, что он начнет выпуск продукции уже в декабре 2024 года. В конце прошлого года заявку на размещение производства микросхем в Индии подала тайваньская компания Foxconn.