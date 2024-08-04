Фиктивных ИП впишут в УК. Незаконную регистрацию индивидуальных предпринимателей подводят под статью

«Все эти долги, нередко к большому удивлению подставных лиц, будут ложиться на них и могут кратно превышать размер вознаграждения за регистрацию ИП», — говорит она. Введение уголовной ответственности Анна Барабаш называет устранением проблемы в законодательстве, но случаи, когда поставные лице не догадываются о целях реальных бенефициаров и последствиях для себя или вовсе не знают о своем участии в схеме, нередки — «в качестве подставных лиц чаще всего привлекаются пенсионеры и лица, ведущие маргинальный образ жизни». Доказать же свою неосведомленность, добавляет она, в случае возбуждения уголовного дела будет довольно сложно — в связи с этим разумно и логично освобождение от ответственности в случае, если лицо привлекается впервые и сотрудничает со следствием.