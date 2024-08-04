Фиктивных ИП впишут в УК. Незаконную регистрацию индивидуальных предпринимателей подводят под статью

Минюст подготовил проект изменений в Уголовный кодекс, устанавливающий уголовную ответственность за незаконную регистрацию лиц в качестве ИП. Речь идет о фиктивных ИП, которые нередко регистрируются на граждан за вознаграждение — по аналогии с оформлением на номинальных директоров фирм-однодневок. Положениями о таких махинациях с ИП Минюст намерен дополнить две статьи УК — ст. 173.1 «Незаконное образование юрлица» и ст. 173.2 «Незаконное использование документов для образования юрлица».
Преступлением по аналогии с регистрацией фиктивных компаний будет считаться регистрация в качестве ИП подставных лиц, а также предоставление в госорганы данных, повлекших внесение в ЕГРИП сведений о подставных лицах — за это, как и в случае с юрлицами, санкция определена в виде «вилки» от штрафа до лишения свободы до трех лет.
Под незаконным использованием документов понимается предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если это делается для внесения в ЕГРИП сведений о подставном лице (до двух лет лишения свободы). «Подставными» считаются лица, данные о которых путем введения их в заблуждение или без их ведома внесены в единый госреестр ИП, а также ИП, у которых «отсутствует цель ведения предпринимательской деятельности».
Объясняет Минюст свою инициативу тем, что ИП наделены схожими с юрлицами правами в сфере предпринимательской деятельности, но на них не распространяется ряд ограничений в части распоряжения денежными средствами при их обналичивании, число же регистраций ИП растет. По оценке Минюста, общественная опасность незаконной регистрации ИП сопоставима «с незаконным образованием юрлица». Речь идет об отмывании доходов с помощью корпоративных карт подставных юрлиц и ИП и уклонении от уплаты налогов.
Законопроект предусматривает и возможность освобождения от уголовной ответственности лиц, которые выступали в качестве подставных, если такое преступление совершено ими впервые, а также при активном сотрудничестве со следствием — норму предлагается распространить на случаи незаконной регистрации и юрлиц, и ИП.
Новелла вызвана сложностью выявления организаторов подобных схем, выстраиваемых для совершения иных преступлений. Как отмечает Минюст, «нередко по уголовным делам рассматриваемой категории к ответственности привлекаются только подставные лица», которые, в свою очередь, не заинтересованы сотрудничать со следствием: в случае изобличения сообщников им грозит ужесточение ответственности — за преступление, совершенное «группой лиц по предварительному сговору».
Руководитель направления уголовно-правовой защиты бизнеса Tax Compliance Александр Дмитриев отмечает, что использование ИП в схемах оптимизации налоговой базы и обналичивания средств встречается, но часто бизнес, которому предъявляют претензии за использование таких схем, не в курсе, что его контрагент зарегистрирован на подставное лицо. Руководитель Экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева подтверждает: можно найти множество таких примеров в различных сферах, например в такси (машина оформляется на одного ИП, а деятельность ведет другое лицо) или среди продавцов на маркетплейсах. «Как только объем правовых проблем доходит до критической массы, ИП бросают и берут другого», — говорит она, добавляя, что в таких действиях есть и признаки дробления бизнеса.
Как отмечает гендиректор юркомпании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш, «подставным» ИП и сейчас могут грозить последствия — например, вследствие налоговых нарушений или из-за формирования реальными бенефициарами ИП задолженности.
«Все эти долги, нередко к большому удивлению подставных лиц, будут ложиться на них и могут кратно превышать размер вознаграждения за регистрацию ИП», — говорит она. Введение уголовной ответственности Анна Барабаш называет устранением проблемы в законодательстве, но случаи, когда поставные лице не догадываются о целях реальных бенефициаров и последствиях для себя или вовсе не знают о своем участии в схеме, нередки — «в качестве подставных лиц чаще всего привлекаются пенсионеры и лица, ведущие маргинальный образ жизни». Доказать же свою неосведомленность, добавляет она, в случае возбуждения уголовного дела будет довольно сложно — в связи с этим разумно и логично освобождение от ответственности в случае, если лицо привлекается впервые и сотрудничает со следствием.
«Каждый имеет право на второй шанс, но зачастую люди, регистрирующие на себя ИП или ООО без цели ведения предпринимательской деятельности, делают это осознано», — говорит Александр Дмитриев. В связи с этим, полагает Екатерина Авдеева, «внедрять сплошное освобождение от ответственности не стоит, а вот предусмотреть такую возможность для граждан, когда их данные использовали или где-то ввели в заблуждение, конечно, нужно». При этом, отмечают эксперты, для ИП, не ведущих деятельность, но соблюдающих законодательство, рисков нет.
Проверить, не зарегистрирован ли гражданин в качестве ИП без его ведома, можно на сайте ФНС.