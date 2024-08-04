Эксперт назвала размер средней пенсии в России

Она отметила, что пенсию по старости сегодня получают 81,31% пенсионеров. Выплаты неработающим пенсионерам по всем видам пенсионного обеспечения выше, чем работающим, за исключением выплат пенсий по выслуге лет. Эксперт уточнила, что размер средних пенсий в зависимости от региона может отличаться в 2−2,2 раза.