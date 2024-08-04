Эксперт назвала размер средней пенсии в России

«Средний размер пенсии на 1 апреля 2024 года по данным Росстата составил 20 941 рубль. При этом у работающих пенсионеров пенсия равна 17 484,71 рубля, у неработающих — 21 751,48 рубля. На эту дату количество пенсионеров в России составило 40 982 100 человек. Из них 18,99% — работающие пенсионеры», — сказала Подольская.
Она отметила, что пенсию по старости сегодня получают 81,31% пенсионеров. Выплаты неработающим пенсионерам по всем видам пенсионного обеспечения выше, чем работающим, за исключением выплат пенсий по выслуге лет. Эксперт уточнила, что размер средних пенсий в зависимости от региона может отличаться в 2−2,2 раза.
«За счет “северных надбавок” самые высокие пенсии в Чукотском автономном округе — 33,4 тысячи рублей, Камчатском крае — 30,2 тысячи рублей и Магаданской области — 30 тысяч рублей. Самые низкие пенсии в Республике Дагестан — 15,3 тысячи рублей», — добавила Подольская.