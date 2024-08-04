Что грозит собственнику за незаконную перепланировку квартиры в 2024 году

Если в результате осмотра выяснится, что, хотя перепланировка и незаконна, но в принципе не опасна, прав соседей не нарушает и облик дома не изменяет, то есть соответствует техническим требованиям, то жильцам разрешат оставить все как есть. Обяжут лишь все изменения зарегистрировать — то есть узаконить перепланировку задним числом (хотя в некоторых случаях для этого придется обращаться в суд).