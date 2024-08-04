Что грозит собственнику за незаконную перепланировку квартиры в 2024 году

В девяностые годы многие обладатели жилья делали в квартирах так называемый «евроремонт». Ломались стены, объединялись комнаты и кухни, переносились санузлы — и все это буйство самостроя тогда по сути не регулировалось. Результатом такого подхода властей к архитектурным экспериментам граждан зачастую были серьезные нарушения конструктива многоквартирных домов, обрушения стен и целых подъездов и прочие серьезные происшествия.
Сегодня ситуация с ремонтами в квартирах, особенно предполагающих серьезное изменение в планировке, находится под пристальным вниманием контролирующих органов. Об этом рассказал председатель МГКА «Ларго Лойер», адвокат Алексей Самойлов.
Так, в Жилищном кодексе этой теме отводится целая глава, В ней подробно установлено, что именно называть перепланировкой, что переустройством, в каких случаях необходимо согласовывать такие изменения с соответствующими техслужбами, и какая ответственность предусматривается для граждан, решивших эти формальности не соблюдать.
По закону к обязательному согласованию с оформлением соответствующей проектной документации относятся работы, затрагивающие несущие конструкции многоквартирного дома (несущую стену, перекрытие), изменения во внешнем облике дома (в оконных и балконных проемах, балконных остеклениях), соединение и разъединение помещений внутри квартиры (например, превращение раздельного санузла в единый или объединение кухни и примыкающей столовой в одно целое), и ряд других переделок, говорит адвокат.
При этом работы по изменению места расположения, к примеру, умывальника в пределах ванной комнаты, встроенного шкафа в прихожей и прочие схожие переделки, не носящие кардинального характера, отдельного согласования не требуют.
Также закон предусматривает ситуации, когда задуманные изменения вам не разрешат произвести ни в каком случае, продолжает эксперт.
К таким изменениям относится объединение комнаты с кухней, оборудованной газовой плитой (впрочем, при большом желании и с соблюдением необходимых формальностей и согласований вы сможете заглушить газовую трубу, установить электрическую плиту и обустроить-таки себе кухню-гостиную), перенос санузла на место, где этажом ниже находится кухня или жилая комната, объединение лоджии с комнатой, устройство теплого водяного пола с подключением его к общедомовой системе отопления.
Что может ждать тех, кто решил пренебречь требованиями закона?
Так, Кодексами об административных правонарушениях Российской Федерации и города Москвы установлен, во-первых, штраф в размере от 2 до 2,5 тысяч рублей для граждан и от 40 до 50 тысяч (от 300 до 350 тысяч в Москве) — для юридических лиц. Причем имеется повышающий коэффициент и даже арест до 15 суток для тех, кто решит этот штраф не платить, уточняет адвокат.
Однако штрафом дело не ограничится.
Если в результате осмотра выяснится, что, хотя перепланировка и незаконна, но в принципе не опасна, прав соседей не нарушает и облик дома не изменяет, то есть соответствует техническим требованиям, то жильцам разрешат оставить все как есть. Обяжут лишь все изменения зарегистрировать — то есть узаконить перепланировку задним числом (хотя в некоторых случаях для этого придется обращаться в суд).
А вот если технадзор установит, что в ходе самовольного ремонта нарушены базовые строительные или санитарно-гигиенические нормы — незадачливого собственника отремонтированного жилья обяжут все нарушения устранить. А это, как подчеркивает эксперт, зачастую может вылиться ему не в один миллион рублей.
И хорошо еще, что переделка не принесла ущерба городу или соседям, в противном случае такой ущерб собственнику также придется устранять за свой счет.
«Для тех же граждан, кто требования по устранению выявленных нарушений проигнорирует, закон предусматривает ответственность вплоть до продажи квартиры с аукциона с выплатой из вырученной суммы судебных издержек и стоимости обратной переделки и возвращению остатка собственнику, либо выселения из квартиры с расторжением договора социального найма, если перепланированная квартира является муниципальной», — утверждает Самойлов.
По его словам, судебная практика уже знает подобные случаи, хотя они и довольно редки.
В общем, владельцам и нанимателям жилых помещений следует ответственно подходить к запланированным в них ремонтам. «Процедура согласования несложная, не требует больших финансовых затрат и уж в любом случае стоит того, чтобы застраховать себя в будущем от значительно больших расходов, потрепанных нервов и потерянного времени», — заключил адвокат.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева