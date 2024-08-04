Богатейшие люди мира потеряли $134 млрд за день

Как отмечает агентство, такой «однодневный крах» стал для него третьим по величине, уступая только 4 апреля 2019 года, когда его состояние упало на $36 млрд после развода, и 29 апреля 2022 года, когда акции Amazon упали на 14%. Падение акций Amazon произошло после того, как компания заявила на конференции по доходам, что планирует продолжать тратить большие средства на ИИ даже в ущерб краткосрочной прибыли.