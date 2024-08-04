Аналитики ЕЦБ рассуждают о причинах перемен в торговой политике стран еврозоны

Напомним, в начале июля Еврокомиссия ввела дополнительные пошлины в размере до 37,6% на ввоз электромобилей из КНР — это временный таможенный режим, который уже в конце октября может быть продлен на пять лет. По расчетам авторов исследования, отказ от этой меры может привести к тому, что производство электромобилей в европейских странах в ближайшие пять лет сократится на 70% — потребители будут предпочитать китайскую продукцию. Доля европейских производителей на мировом рынке из-за этого сократится на 30 процентных пунктов (п. п.), доля китайских — вырастет на 60 п. п.