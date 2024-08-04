Аналитики ЕЦБ рассуждают о причинах перемен в торговой политике стран еврозоны

Влияние «геополитической близости» европейских стран на их торговые отношения с миром остается ограниченным, об этом свидетельствуют результаты исследований, вошедших в новый экономический бюллетень ЕЦБ. Как отмечают авторы одной из этих работ Ивелина Илькова, Лаура Лебастар, Роберта Серафини, после начала военной операции РФ на Украине развитые государства активно меняли стратегии закупок ради повышения устойчивости цепочек поставок. Основных механизмов при этом было два: диверсификация импорта, то есть увеличение числа стран-поставщиков, и его перебалансировка — снижение доли, приходящейся на основного импортера.
В зоне евро эти инструменты использовались синхронно, при этом большинство решений было мотивировано скорее экономически, чем политически, пишут авторы исследования.
В частности, отказ от части российских поставок не привел к заметному росту ввоза из политически близких стран, например часть выпавшего импорта из РФ была заменена продукцией из Китая.
Отметим, что число исследований о степени влияния «дружественности» государств на их торговлю за последний год заметно выросло. Объясняться это может усилением геополитической напряженности и растущими рисками фрагментации мировой экономики. Пока, впрочем, аналитики солидарны в том, что влияние политической близости на торговлю несколько преувеличено. Заметнее на объемах поставок по-прежнему сказываются постоянные факторы, такие как географическая близость и исторические связи (см. «Ъ» от 30 октября 2023 года). Новые исследования авторов ЕЦБ от ранее опубликованных отличаются тем, что содержат экономические обоснования принятых странами решений, которые внешне могут восприниматься как политические.
Так, например, в статье из бюллетеня ЕЦБ, описывающей модель роста китайской экономики, Александр Аль-Хашими и Тайда Спитал рассказывают о побочных эффектах китайского субсидирования электромобилей для европейских производителей.
Напомним, в начале июля Еврокомиссия ввела дополнительные пошлины в размере до 37,6% на ввоз электромобилей из КНР — это временный таможенный режим, который уже в конце октября может быть продлен на пять лет. По расчетам авторов исследования, отказ от этой меры может привести к тому, что производство электромобилей в европейских странах в ближайшие пять лет сократится на 70% — потребители будут предпочитать китайскую продукцию. Доля европейских производителей на мировом рынке из-за этого сократится на 30 процентных пунктов (п. п.), доля китайских — вырастет на 60 п. п.
Впрочем, исключительно политически мотивированные решения в последние годы также принимались, признают авторы исследований, однако их было немного. Речь идет главным образом о санкциях, принятых в отношении РФ после начала военных действий на Украине. Их последствия для экономик стран зоны евро оказались чувствительными в разной степени. Динамика восстановления этого макрорегиона в разбивке по странам свидетельствует о том, что наиболее заметно санкции повлияли на Германию (см. «Ъ» от 29 марта). На это же указывают опубликованные вчера данные Торгово-промышленной палаты Германии: четыре из десяти немецких компаний рассчитывают перенести производство за границу ради более стабильных поставок энергоносителей.