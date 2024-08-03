В аэропортах Дубая стали принимать рубли

Отмечается, что наличные рубли с 1 августа принимает большинство магазинов в зоне Duty Free в двух аэропортах города. Уточняется, что в одном из терминалов международного аэропорта Дубая российскую валюту пока не принимают из-за технических трудностей. Также в аэропорту стали принимать выпущенные в России карты китайской платежной системы Union Pay, но не карты «Мир».