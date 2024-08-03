США продлили операции с Мосбиржей, НРД и НКЦ до 12 октября

Как следует из сообщения на сайте OFAC, без изменений осталась дата — 1 ноября, — до которой разрешено проведение с НКЦ операций, связанных с нефтью, нефтепродуктами, газом и другими энергоносителями.
После введения американских санкций Мосбиржа прекратила проводить торги по валютным парам с долларом и евро. С 13 июня ЦБ устанавливает официальные курсы доллара и евро к российскому рублю на основе данных кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.
28 июня НКЦ завершил конвертацию зависших из-за санкций долларов и евро. Как сообщала Мосбиржа, российские клиенты участников торгов получили все доллары и евро в полном объеме. Исключением стали заблокированные доллары на счетах в иностранных банках.