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США продлили операции с Мосбиржей, НРД и НКЦ до 12 октября

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США на два месяца продлило лицензию на сворачивание операций с Мосбиржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и Национальным клиринговым центром (НКЦ). После введения санкций 12 июня срок был установлен до 13 августа. Теперь он продлен до 12 октября.

Источник: РИА "Новости"

Как следует из сообщения на сайте OFAC, без изменений осталась дата — 1 ноября, — до которой разрешено проведение с НКЦ операций, связанных с нефтью, нефтепродуктами, газом и другими энергоносителями.

После введения американских санкций Мосбиржа прекратила проводить торги по валютным парам с долларом и евро. С 13 июня ЦБ устанавливает официальные курсы доллара и евро к российскому рублю на основе данных кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.

28 июня НКЦ завершил конвертацию зависших из-за санкций долларов и евро. Как сообщала Мосбиржа, российские клиенты участников торгов получили все доллары и евро в полном объеме. Исключением стали заблокированные доллары на счетах в иностранных банках.