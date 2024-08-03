США продлили операции с Мосбиржей, НРД и НКЦ до 12 октября

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США на два месяца продлило лицензию на сворачивание операций с Мосбиржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и Национальным клиринговым центром (НКЦ). После введения санкций 12 июня срок был установлен до 13 августа. Теперь он продлен до 12 октября.