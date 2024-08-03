Маркетплейсы исчерпали удвоение. Обороты интернет-площадок замедлили рост

По версии сервиса «Мой склад», предоставляющего услуги бухучета, в том числе селлерам онлайн-площадок, темпы роста оборотов крупных маркетплейсов — Wildberries, Ozon, «Мегамаркета» и «Яндекс Маркета» — в первом полугодии 2024 года замедлились вдвое. Если в январе—июне этого года показатель увеличился на 21%, то годом ранее — на 42%. К такому выводу сервис пришел, изучив данные 43 тыс. своих контрагентов, в том числе продавцов интернет-площадок. Под оборотом маркетплейсов аналитики понимают все получаемые средства, включая комиссии от селлеров, поступления от продвижения товаров продавцов и услуг хранения на складе, выручку собственных пунктов заказов
Замедление темпов роста маркетплейсов также почти вдвое видно и по другому показателю — онлайн-продажам, определяющим число оплаченных заказов на интернет-площадках. У «большой четверки» такие продажи в первой половине 2024 года выросли суммарно на 55% год к году, в то время как год назад — на 97%, подсчитал партнер Data Insight (анализирует рынок интернет-торговли) Федор Вирин.
Тренды в сегменте маркетплейсов задают четыре крупнейшие компании: их совокупные продажи по итогам 2023 года превысили 4 трлн руб., подсчитал «Ъ» на основе данных Data Insight. Так, на Wildberries пришлось 2,1 трлн руб., на Ozon — 1,5 трлн руб., на «Яндекс Маркет» — 370 млрд руб., на «Мегамаркет» — 312 млрд руб.
Параллельно снижаются и темпы роста медианного оборота селлеров. За январь—май 2024 года этот показатель, по данным сервиса «Точка Маркетплейсы» (входит в банк «Точка»), увеличился на 43,4% год к году, до 282,6 тыс. руб., но годом ранее было 72,3%. По данным T-Data (входит в Т-Банк), такой оборот в первом квартале 2024 года вырос на 39%, в то время как за тот же период прошлого года — на 79% (см. «Ъ» от 11 июля).
В Ozon и Wildberries отказались комментировать итоги первого полугодия 2024 года до официального раскрытия финансовых результатов за этот период. В «Яндексе» не раскрывают отдельно оборот своего маркетплейса «Яндекс Маркет». В «Мегамаркете» утверждают, что в первом полугодии 2024 года «зафиксировали увеличение своего оборота на 230%». Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов, представляющий интересы в том числе четырех крупных маркетплейсов, настаивает, что совокупный оборот членов организации в первом квартале этого года вырос на 90% год к году. Он не предоставил данные за первое полугодие, но добавил, что по итогам 2024 года АКИТ прогнозирует «естественный органический рост» рынка интернет-торговли на 35−40%. Рост по итогам 2023 года ассоциация оценивала в 28% год к году, до 6,4 трлн руб.
Снижение динамики роста оборотов маркетплейсов — неизбежный процесс, считает Федор Вирин. Он аргументирует это тем, что уже по итогам 2023 года средняя российская семья тратила на маркетплейсах по 6,7 тыс. руб. в месяц. «Это слишком существенная сумма, чтобы можно было рассчитывать на ее удвоение в этом году», — подчеркивает эксперт.
Гендиректор «Точка Маркетплейсы» Константин Канивец полагает, что снижение динамики у крупных онлайн-площадок связано с желанием потребителей экономить. К тому же, добавляет он, часть покупателей ведущих маркетплейсов переходит на специализированные интернет-площадки: например, при покупке одежды — на Lamoda, при приобретении DIY-товаров — в онлайн-магазин «Лемана Про» (ранее Leroy Merlin).
По словам гендиректора «Моего склада» Аскара Рахимбердиева, продолжительность жизни бизнеса селлеров на маркетплейсах снижается: среди тех, кто начал торговлю в 2022 году, осталось 60%, среди тех, кто в 2019 году, — 89%. Он видит выход для продавцов, из которых 78% сейчас торгуют на одной площадке, в освоении новых для себя маркетплейсов. По его словам, посетители разных площадок «слабо пересекаются или не пересекаются вовсе».