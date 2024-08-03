Маркетплейсы исчерпали удвоение. Обороты интернет-площадок замедлили рост

В Ozon и Wildberries отказались комментировать итоги первого полугодия 2024 года до официального раскрытия финансовых результатов за этот период. В «Яндексе» не раскрывают отдельно оборот своего маркетплейса «Яндекс Маркет». В «Мегамаркете» утверждают, что в первом полугодии 2024 года «зафиксировали увеличение своего оборота на 230%». Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов, представляющий интересы в том числе четырех крупных маркетплейсов, настаивает, что совокупный оборот членов организации в первом квартале этого года вырос на 90% год к году. Он не предоставил данные за первое полугодие, но добавил, что по итогам 2024 года АКИТ прогнозирует «естественный органический рост» рынка интернет-торговли на 35−40%. Рост по итогам 2023 года ассоциация оценивала в 28% год к году, до 6,4 трлн руб.