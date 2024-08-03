Мадуро допустил передачу прав на разработку нефти и газа странам БРИКС

В частности, у американской компании Chevron пять совместных предприятий с Petróleos de Venezuela (PDVSA). Они разрабатывают месторождения Боскан в штате Сулия (Chevron принадлежит 39,2%акций), месторождения около озера Маракайбо (у Chevron 25,2%), месторождения Ориноко близ одноименной реки (30%) и в Карабобо (34%), а также газовое месторождение Лоран вдоль морской границы Венесуэлы и Тринидад и Тобаго (60%). В июне Reuters сообщал, что Венесуэла рассматривает возможность продления контракта между PDVSA и Chevron до 2047 года.