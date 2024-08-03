Юрист рассказала, когда выгодно ездить в командировку

Командировки могут быть особенно выгодны для сотрудников с точки зрения различных нюансов оплаты труда и условий трудовых отношений. Об этом рассказала ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП Ирина Михеева,
Одним из преимуществ является компенсация расходов, связанных с поездкой. Работодатель обязан возместить все затраты на проезд, проживание, суточные и иные командировочные расходы. Это, по словам юриста, позволяет избежать личных затрат, что особенно актуально при длительных командировках.
«Суточные, выплачиваемые работодателем, не облагаются налогами в пределах установленных норм, и в некоторых случаях их размер может превышать реальные затраты, что создает возможность получения дополнительного дохода», — говорит Ирина Михеева.
Командировки, связанные со встречами и переговорами, могут быть особенно выгодными благодаря компенсации представительских расходов. Это включает оплату деловых обедов, ужинов и иных затрат, связанных с проведением переговоров.
Такие расходы могут быть значительными и также не облагаются налогами в пределах установленных норм, что делает командировки более привлекательными, объясняет эксперт.
Еще один важный аспект — компенсация расходов на транспорт, включая оплату топлива.
В случаях, когда сотрудник использует личное авто для командировки, работодатель компенсирует затраты на топливо и амортизацию автомобиля. Нередко сотрудники собирают чеки на автозаправочных станциях, чтобы получить полное возмещение расходов. Это создает дополнительные финансовые преимущества, особенно если реальная стоимость топлива ниже компенсационных выплат.
В некоторых организациях предусмотрены дополнительные выплаты за командировки, к примеру, надбавки за ненормированный рабочий день или повышенную оплату за работу в выходные и праздничные дни.
Также возможны компенсации за разлуку с семьей, которые могут включать оплату аренды жилья, услуг связи и другие расходы.
Командировки часто предоставляют сотрудникам возможности для профессионального роста и повышения квалификации, что в дальнейшем может положительно сказаться на их карьере и уровне доходов, заключила Ирина Михеева.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева