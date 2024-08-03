Юрист рассказала, когда выгодно ездить в командировку

В случаях, когда сотрудник использует личное авто для командировки, работодатель компенсирует затраты на топливо и амортизацию автомобиля. Нередко сотрудники собирают чеки на автозаправочных станциях, чтобы получить полное возмещение расходов. Это создает дополнительные финансовые преимущества, особенно если реальная стоимость топлива ниже компенсационных выплат.