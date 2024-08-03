Эксперт рассказал, в каких случаях одобрят ипотеку даже при небольшом доходе

Фиксированные цифры минимальной суммы дохода для всех случаев ипотеки и для всех кредитных организаций конфигурировать достаточно сложно. Вместе с тем, есть суммарные критерии, которые определяют подход к каждому претенденту. Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
Критериев, по его словам, достаточно много, у каждого банка будут свои скоринговые системы.
Один из главных критериев — тот, что связан с долей ипотечных платежей от общего дохода заемщика.
«Как правило, ипотечные платежи должны составлять не более 40−50 процентов дохода. Причем, этот остаточный доход должен быть уже “очищен” от причитающихся платежей», — разъясняет экономист.
Если, например, у человека ежемесячный доход 40 тысяч рублей, и ипотечные платежи составляют 15 тысяч, но еще есть автокредит на 15 тысяч в месяц, то в этом случае в ипотеке будет отказано.
А если, доход у человека — 30 тысяч в месяц, и планируется 15 тысяч совокупных ежемесячных платежей по ипотеке, то, скорее всего, кредит будет одобрен, говорит Гиринский.
Таким образом, особое внимание банк будет обращать не только на наличие стабильного ежемесячного дохода, но и на наличие обязательств у потенциального заемщика, включая детей на иждивении, а также супруги-домохозяйки.
При наличии пособия на детей они плюсуются к доходам.
Следовательно, доля индивидуального подхода при оценке финансового состояния потенциального заемщика достаточно велика, замечает эксперт.
Обязательным условием является также заполнение анкеты с указанием данных по наличию недвижимости в собственности, гаража, автомобиля, земельного участка, прибыли от инвестиций и других активов и источников дохода, включая и возможное наличие собственного бизнеса.
К факторам, которые могут существенно осложнить получение ипотеки, относятся преклонный возраст, как правило, старше 75 лет, плохое здоровье и так далее.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева