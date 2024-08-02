Золото возвращает себе инвестиционную привлекательность

Индексы Мосбиржи и РТС накануне не показали единой динамики. Рублевый индикатор потерял около 0,25%, в очередной раз отступив от сопротивления 2960 пунктов с ближайшей поддержкой 2900 пунктов. Долларовый РТС вырос на 0,15%, не сумев преодолеть сопротивления 1085 пунктов. Российский рынок в целом продолжает консолидацию в ожидании новых драйверов движения.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов вырос примерно на 0,5%, достигнув отметки 11,77 ₽ и стремясь к нижней границе июльского диапазона 11,65−12,10 ₽ Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 85,78 ₽ и 92,84 ₽ соответственно, отразив укрепление рубля по сравнению с предыдущим днем.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может ощутить давление ухудшения настроений за рубежом и выйти в сдержанный минус. Поддержку настроениям, однако, будет оказывать сырьевой сектор и, в частности, золотодобывающие компании, после того, как цены на драгоценный металл обновили очередной исторический максимум. Золото в условиях турбулентности на фондовых площадках, перспективы снижения процентных ставок ФРС и геополитической напряженности возвращает себе инвестиционную привлекательность с ближайшей целью роста в район 2600 долл/унц. В пятницу влиять на ожидания по монетарной политике в США будет отчет по национальному рынку труда за июль, который скорее всего подтвердит оправданность её смягчения.
События дня:
- отчет по рынку труда США за июль (15.30 мск)
- производственные заказы США в июне (17.00 мск)
- Мосбиржа опубликует данные по объему торгов за июль (17.30 мск)
- квартальные результаты Exxon Mobil, Chevron
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