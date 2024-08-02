Золото возвращает себе инвестиционную привлекательность

В начале торгового дня российский фондовый рынок может ощутить давление ухудшения настроений за рубежом и выйти в сдержанный минус. Поддержку настроениям, однако, будет оказывать сырьевой сектор и, в частности, золотодобывающие компании, после того, как цены на драгоценный металл обновили очередной исторический максимум. Золото в условиях турбулентности на фондовых площадках, перспективы снижения процентных ставок ФРС и геополитической напряженности возвращает себе инвестиционную привлекательность с ближайшей целью роста в район 2600 долл/унц. В пятницу влиять на ожидания по монетарной политике в США будет отчет по национальному рынку труда за июль, который скорее всего подтвердит оправданность её смягчения.