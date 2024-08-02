В России ожидают нехватку пилотов гражданской авиации

Основная причина — это утечка кадров из страны на фоне низких зарплат в отрасли, рассказал президент Профсоюза летного состава России Мирослав Бойчук Общественной Службе Новостей.
Проблема дефицита кадров может стать серьезной уже в 2026—2027 годах — предотвратить это можно только остановив отток квалифицированных пилотов за рубеж, подчеркнул авиаэксперт. При этом в России есть выпускники летных училищ, которых нужно только подготовить для работы на конкретных самолетах, но проблема заключается в существенной разнице зарплат в России и в других странах — даже в СНГ.
«Если раньше, до пандемии, зарплата пилотов в России в ведущих компаниях составляла около 70% от среднемировой, то сейчас мы и до 40% недотягиваем», — подчеркнул специалист.
Представители профосюза пытаются предотвратить проблему и работают с авиакомпаниями по повышению зарплат, однако нужны масштабные конкретные меры — без этого последствия утечки кадров в отрасли неизбежны, подчеркнул Бойчук.
Проблема с кадрами других членов экипажа не затрагивает, добавил авиаэксперт. Бортпроводников можно обучить работе на судне за несколько месяцев, чего не скажешь о пилотах, заключил он.
До этого стало известно, что «Аэрофлот» повысит заработную плату пилотам в среднем на 30%. Так, при налете 70 часов в месяц для командиров широкофюзеляжных воздушных судов расчетная заработная плата за полностью отработанный месяц составит 624 тыс. рублей, а для вторых пилотов — 407 тыс. рублей.