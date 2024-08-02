В России ожидают нехватку пилотов гражданской авиации

Проблема дефицита кадров может стать серьезной уже в 2026—2027 годах — предотвратить это можно только остановив отток квалифицированных пилотов за рубеж, подчеркнул авиаэксперт. При этом в России есть выпускники летных училищ, которых нужно только подготовить для работы на конкретных самолетах, но проблема заключается в существенной разнице зарплат в России и в других странах — даже в СНГ.