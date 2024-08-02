В августе придут первые платежки по новым коммунальным тарифам: насколько выросли цены на услуги ЖКХ

С 1 июля 2024 года вступили в силу изменения в жилищно-коммунальном хозяйстве, а в августе собственники жилой недвижимости получат первые платежки по новым тарифам. Каждый регион имеет свою структуру, которая самостоятельно определяет стоимость услуги ЖКХ. К примеру, в Москве этим занимается департамент экономической политики и развития города, а в Татарстане — государственный комитет республики по тарифам.
В среднем по стране тарифы проиндексированы в пределах от 4% до 15%. Больше всего не повезло жителям небогатого Забайкальского края, для которых коммунальные платежи выросли на 15%. Наименьший прирост (+ 4%) зафиксирован в Хакасии. В Санкт-Петербурге средний индекс прибавил 9,8%, в Московской области — 10,7%, в Москве —11%.
В частности, в столице тарифы на холодное водоснабжение вырастут на 17,4% (59,80 ₽ за кубометр), на водоотведение (канализацию) на 14,9% (45,91 ₽ за кубометр). Тарифы на центральное отопление поднимутся на 10,5% (3217,19 ₽ за гигакалорию), а на горячее водоснабжение — на 11,9% (272,14 ₽ за кубометр). Заметно поднимутся тарифы на электроэнергию и газ. Причем расчеты за «голубое» топливо для жителей старой и Новой Москвы отличаются. Меньше всего подорожает услуга по вывозу мусора (+ 0,55% до 846,43 ₽ за кубометр).
Стоит напомнить, что правительство Москвы определило более 60 категорий льготников. Эти граждане могут сократить расходы на ЖКУ на 30−50%. Размер скидки зависит от льготной категории, права собственности и состава семьи. Так, на льготы в столице могут рассчитывать участники боевых действий, ветераны, многодетные и семьи с детьми-инвалидами, почетные доноры. С полным списком можно ознакомиться на сайте городского центра жилищных субсидий.
Помимо льгот московская администрация предоставляет субсидии. Частичный возврат платы за ЖКУ не зависит от статуса человека. Его выдают всем, у кого расходы на коммуналку превышают максимально допустимую долю в совокупном доходе семьи. Подать заявку на получение субсидий можно дистанционно на сайте mos.ru.
В заключение напомним, что с 1 июля 2024 г. отменяются банковские комиссии с обязательных коммунальных платежей для пенсионеров и граждан, нуждающихся в соцподдержке. Соответствующий закон ранее подписал Президент РФ Владимир Путин. Согласно этому документу, «комиссия не будет взиматься за перечисление платы за коммунальные услуги и пеней за просроченную или неполную оплату с физических лиц, которые нуждаются в социальной поддержке».