В августе придут первые платежки по новым коммунальным тарифам: насколько выросли цены на услуги ЖКХ

В частности, в столице тарифы на холодное водоснабжение вырастут на 17,4% (59,80 ₽ за кубометр), на водоотведение (канализацию) на 14,9% (45,91 ₽ за кубометр). Тарифы на центральное отопление поднимутся на 10,5% (3217,19 ₽ за гигакалорию), а на горячее водоснабжение — на 11,9% (272,14 ₽ за кубометр). Заметно поднимутся тарифы на электроэнергию и газ. Причем расчеты за «голубое» топливо для жителей старой и Новой Москвы отличаются. Меньше всего подорожает услуга по вывозу мусора (+ 0,55% до 846,43 ₽ за кубометр).