Суд в США обязал Coca-Cola выплатить рекордный штраф

«Сегодня Налоговый суд США вынес решение по текущему налоговому делу между Coca-Cola Company и Службой внутренних доходов США. Решение включает обязательство в размере около 2,7 миллиарда долларов. С учетом применимых процентов общая сумма, как ожидается, составит около 6 миллиардов долларов», — говорится в сообщении.