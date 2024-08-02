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Суд в США обязал Coca-Cola выплатить рекордный штраф

ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости. Суд в США признал американскую корпорацию Coca-Cola виновной в неуплате налогов, обязав ее выплатить рекордный штраф в размере 6 миллиардов долларов, заявили в компании.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня Налоговый суд США вынес решение по текущему налоговому делу между Coca-Cola Company и Службой внутренних доходов США. Решение включает обязательство в размере около 2,7 миллиарда долларов. С учетом применимых процентов общая сумма, как ожидается, составит около 6 миллиардов долларов», — говорится в сообщении.

Указанная сумма штрафа может оказаться рекордной для американской корпорации в случае выплаты.

Власти США обвиняли корпорацию в том, что она на протяжении почти десяти лет уклонялась от уплаты федеральных налогов, перекладывая значительную часть своих доходов на иностранные подразделения.

Несмотря на вердикт суда, в Coca-Cola заявили, что власти США ошибочно истолковали и неверно применили к ней требования законодательства. По этой причине в компании намерены подать апелляцию.