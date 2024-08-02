10 стран с самыми высокими зарплатами в 2024 году

А вот Бельгия не вошла даже в десятку стран с самой высокой ежемесячной заработной платой, но вошла в топ-10 стран с самой высокой почасовой оплатой. Стоимость жизни в этой стране — в два с лишним раза ниже, чем в Швейцарии.