10 стран с самыми высокими зарплатами в 2024 году

Согласно отчету журнала Ceoworld, самую высокую среднемесячную зарплату в мире в 2023 году получали в Швейцарии. Доцент кафедры институциональной экономики Государственного университета управления Светлана Сазанова назвала десять стран с самой высокой зарплатой.
Она отметила, что речь идет о валовой заработной зарплате до вычета налогов и других отчислений.
По словам экономиста, в топ-10 стран с самой высокой средней заработной платой входят:
1. Швейцария (8111 долларов США)
2. Люксембург ($6633)
3. США ($6455)
4. Исландия ($6441)
5. Норвегия ($5665)
6. Дания ($5642)
7. Канада ($5081)
8. Гренландия ($4665)
9. Ирландия ($4622)
10. Нидерланды ($4581)
Но что касается почасовой заработной платы, то тут, согласно данным ОЭСР за 2022 год, список иной:
1. Исландия ($54,84)
2. Люксембург ($53,15)
3. Швейцария ($47,75)
4. Дания ($46,75)
5. Нидерланды ($44,31)
6. Австрия ($44,19)
7. Германия ($43,96)
8. США ($42,78)
9. Бельгия ($42,50)
10. Норвегия ($37,73)
Означает ли это, что уровень благосостояния граждан Исландии выше, чем в Швейцарии или в Люксембурге выше, чем в США?
Проранжировав эти же страны по Индексу стоимости жизни, картина будет следующая (в порядке убывания стоимости жизни — от самой высокой к самой низкой):
1. Швейцария ($117,3)
2. Исландия ($87,7)
3. Норвегия ($82,2)
4. Дания ($79,2)
5. США ($74,2)
6. Люксембург ($71,7)
7. Австрия ($68,7)
8. Нидерланды ($67,5)
9. Германия ($66,0)
10. Бельгия ($65,8)
«Приведенные статистические данные показывают, например, что ежемесячная зарплата в Исландии чуть ниже, чем в США, но в час исландцы зарабатывают больше американцев», — говорит Сазанова.
Это, по ее словам, объясняется тем, что жители Исландии работают всего 27,87 часа в неделю, а жители США — 34,83 часа (на 25% больше).
С учетом того, что стоимость жизни в Исландии на 18% выше, чем в США, уровень благосостояния в Соединенных Штатах выше, чем в Исландии.
А вот Бельгия не вошла даже в десятку стран с самой высокой ежемесячной заработной платой, но вошла в топ-10 стран с самой высокой почасовой оплатой. Стоимость жизни в этой стране — в два с лишним раза ниже, чем в Швейцарии.
С учетом того, что швейцарцы зарабатывают в час лишь на 12% больше бельгийцев, а средняя продолжительность рабочей недели практически одинакова (29,4 часа в Швейцарии и 29,35 часа в Бельгии), можно сделать вывод, что уровень жизни бельгийцев выше, а налоги — ниже, рассказала эксперт.
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Елена Рогачева