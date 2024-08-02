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10 стран с самыми высокими зарплатами в 2024 году

Список стран с самыми высокими зарплатами в 2024 году. Рассказываем, в каких государствах самые высокие доходы, почему там больше всего платят и какие отрасли наиболее прибыльны.

Источник: РИА "Новости"

Согласно отчету журнала Ceoworld, самую высокую среднемесячную зарплату в мире в 2023 году получали в Швейцарии. Доцент кафедры институциональной экономики Государственного университета управления Светлана Сазанова назвала десять стран с самой высокой зарплатой.

Она отметила, что речь идет о валовой заработной зарплате до вычета налогов и других отчислений.

По словам экономиста, в топ-10 стран с самой высокой средней заработной платой входят:

1. Швейцария (8111 долларов США)

2. Люксембург ($6633)

3. США ($6455)

4. Исландия ($6441)

5. Норвегия ($5665)

6. Дания ($5642)

7. Канада ($5081)

8. Гренландия ($4665)

9. Ирландия ($4622)

10. Нидерланды ($4581)

Россия по этому показателю — на 34 месте в мире и на 20 месте в Европе, Китай- на 63 месте.

Но что касается почасовой заработной платы, то тут, согласно данным ОЭСР за 2022 год, список иной:

1. Исландия ($54,84)

2. Люксембург ($53,15)

3. Швейцария ($47,75)

4. Дания ($46,75)

5. Нидерланды ($44,31)

6. Австрия ($44,19)

7. Германия ($43,96)

8. США ($42,78)

9. Бельгия ($42,50)

10. Норвегия ($37,73)

Означает ли это, что уровень благосостояния граждан Исландии выше, чем в Швейцарии или в Люксембурге выше, чем в США?

Проранжировав эти же страны по Индексу стоимости жизни, картина будет следующая (в порядке убывания стоимости жизни — от самой высокой к самой низкой):

1. Швейцария ($117,3)

2. Исландия ($87,7)

3. Норвегия ($82,2)

4. Дания ($79,2)

5. США ($74,2)

6. Люксембург ($71,7)

7. Австрия ($68,7)

8. Нидерланды ($67,5)

9. Германия ($66,0)

10. Бельгия ($65,8)

«Приведенные статистические данные показывают, например, что ежемесячная зарплата в Исландии чуть ниже, чем в США, но в час исландцы зарабатывают больше американцев», — говорит Сазанова.

Это, по ее словам, объясняется тем, что жители Исландии работают всего 27,87 часа в неделю, а жители США — 34,83 часа (на 25% больше).

С учетом того, что стоимость жизни в Исландии на 18% выше, чем в США, уровень благосостояния в Соединенных Штатах выше, чем в Исландии.

А вот Бельгия не вошла даже в десятку стран с самой высокой ежемесячной заработной платой, но вошла в топ-10 стран с самой высокой почасовой оплатой. Стоимость жизни в этой стране — в два с лишним раза ниже, чем в Швейцарии.

С учетом того, что швейцарцы зарабатывают в час лишь на 12% больше бельгийцев, а средняя продолжительность рабочей недели практически одинакова (29,4 часа в Швейцарии и 29,35 часа в Бельгии), можно сделать вывод, что уровень жизни бельгийцев выше, а налоги — ниже, рассказала эксперт.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева