Совфед одобрил закон о сокращении срока получения лицензии на алкоголь

Ранее «РБК Вино» сообщал, что Госдума приняла закон о сокращении получения лицензии на производство и оборот алкогольной продукции. До этого вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев заявлял, что поправки являются частью общей политики РАТК по упрощению требований к лицензиатам. «Это довольно революционная тенденция для ведомства. Раньше процесс получения лицензий только усложнялся, сейчас стало проще. Я связываю это с тем, что действующая система ЕГАИС выстроена подробно и цифровизация процесса привела к тому, что РАТК видит онлайн все движения: от сырья до готовой продукции и момента покупки на кассе», — отмечал эксперт. Ставцев также подчеркивал, что требования к лицензированию производителей алкоголя были избыточными.