СМИ: США осложняют попытки Европы отказаться от российского газа

Как следует из опубликованного в середине июля отчете Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ), поставки СПГ в Европу в июне снизились в годовом выражении на 20%, до 7,4 млн тонн — это наименьший показатель с октября 2021 года. Сокращение экспорта СПГ в европейские страны было обусловлено снижением спроса на газ, заполненностью хранилищ, ростом объема импорта по трубопроводам и значительной премией в цене СПГ в Азии. Импорт СПГ странами Азии увеличился на 8,2% — до 22,36 млн тонн. Всего в январе — июне 2024 года Европа импортировала 54,6 млн тонн, Азия — 141,16 млн тонн (+10%).