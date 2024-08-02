СФ уточнил правила проведения капремонта в многоквартирных домах

Документ содержит требования об осуществлении строительного контроля в процессе проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома за счет средств, формируемых на специальном счете регионального оператора.
Законом уточняется, что работы по капитальному ремонту выполняются только на основании договора строительного подряда, предусматривающего обязательность строительного контроля в процессе проведения ремонта.
По мнению законодателей, принятие закона позволит повысить качество капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, обеспечить соответствие строительных работ требованиям законодательства, строительным нормам и правилам, своевременное выявление и устранение недостатков, допущенных подрядными организациями при проведении капремонта.