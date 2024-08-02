СФ одобрил закон о легализации майнинга криптовалют в России

Не смогут осуществлять майнинг цифровой валюты (в том числе в качестве участников майнинг-пула) физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики, преступления против госвласти либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления, а также лица, включенные в перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также те, в отношении которых принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества.