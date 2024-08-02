Россияне стали в 10 раз реже жаловаться на ОСАГО

В первом полугодии 2024 года Банк России зафиксировал 154 тысячи жалоб от потребителей финансовых услуг. Это на 8,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Снижение количества обращений потребителей связано в первую очередь с уменьшением числа жалоб на страховые компании и микрофинансовые организации (на 40,2% и 32,7% соответственно). Во многом такой результат был достигнут благодаря активной работе Банка России с участниками страхового рынка, проведению выездных проверок и контрольных мероприятий, что привело к десятикратному уменьшению жалоб на недоступность полисов ОСАГО.
Количество жалоб на деятельность МФО также значительно сократилось, в том числе за счет уменьшения в 3,2 раза числа обращений, связанных с навязыванием дополнительных платных услуг, и почти десятикратного снижения жалоб на условия заключенных договоров.
Позитивную динамику также демонстрируют обращения по вопросам потребительского и ипотечного кредитования, их число уменьшилось на 15,8% и 1,8% соответственно. Введение новых законодательных мер в январе 2024 года способствовало значительному снижению жалоб на навязывание дополнительных платных услуг при кредитовании. Жалобы на мисселинг сократились в 3,6 раза.
При этом отмечено увеличение числа жалоб на кредитные организации по вопросам социальной инженерии и кибермошенничества.
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Виктория Воропаева