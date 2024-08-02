Россияне стали в 10 раз реже жаловаться на ОСАГО

Снижение количества обращений потребителей связано в первую очередь с уменьшением числа жалоб на страховые компании и микрофинансовые организации (на 40,2% и 32,7% соответственно). Во многом такой результат был достигнут благодаря активной работе Банка России с участниками страхового рынка, проведению выездных проверок и контрольных мероприятий, что привело к десятикратному уменьшению жалоб на недоступность полисов ОСАГО.