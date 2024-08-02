Россия с 7 августа понизит экспортную пошлину на пшеницу до 444,4 рубля за тонну

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Пошлина на экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) из РФ с 7 августа 2024 года будет понижена до 444,4 рубля против действующей сейчас ставки в размере 906,4 рубля за тонну, говорится в материалах Минсельхоза РФ.
Пошлина на ячмень вновь будет нулевой, как и пошлина на кукурузу.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу рассчитана исходя из индикативной цены в размере $216,7 за тонну, на ячмень — $177,9 за тонну, на кукурузу — $194,8 за тонну.
В конце июня правительство РФ скорректировало расчеты ставок вывозных таможенных пошлин на зерно: базовые экспортные цены увеличены на 1 тыс. руб. за тонну в отношении пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы. Таким образом, базовые экспортные цены на пшеницу и меслин увеличены с 17 тыс. рублей до 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу — с 15 875 рублей до 16 875 рублей.
Плавающие пошлины на экспорт зерновых введены правительством РФ в 2021 году. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой ценой и индикативной. Она рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.