Россия нарастила поставки молочной продукции в Китай почти вдвое

По итогам первого полугодия производство молока в России увеличилось на 3% и составило порядка 13,2 млн тонн. Выпуск сливок подскочил на 23% год к году, до 146,5 тыс. тонн. Производство мороженого за шесть месяцев взлетело на 14%, до 260,3 тыс. тонн.