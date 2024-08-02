Продажи пива в России за полгода выросли почти на 13%

В первом полугодии 2024 года рынок пива в России снова продемонстрировал рост: продажи пива в денежном выражении выросли на 12,8%, в объеме — на 4,8%, следует из данных NielsenIQ (есть у «РБК Вино»). Что касается доли продаж пива в объемах, то среди алкогольных категорий она все еще лидирующая — занимает 82,9% продаж от алкогольного рынка. Доля продаж категории в денежном выражении за первое полугодие 2024 года составила 42%.