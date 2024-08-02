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Продажи пива в России за полгода выросли почти на 13%

В первом полугодии 2024 года рынок пива в России снова продемонстрировал рост: продажи пива в денежном выражении выросли на 12,8%, в объеме — на 4,8%, следует из данных NielsenIQ (есть у «РБК Вино»). Что касается доли продаж пива в объемах, то среди алкогольных категорий она все еще лидирующая — занимает 82,9% продаж от алкогольного рынка. Доля продаж категории в денежном выражении за первое полугодие 2024 года составила 42%.

Источник: РИА "Новости"

По мнению экспертов NielsenIQ, этому способствовали:
Увеличение покупательской активности.

Рост доли крупнейших игроков после длительного снижения.

Обновление ассортимента и запуск новинок.

Восстановление продаж импортного пива.

Переключение на другие сегменты и рост сегмента безалкогольного пива.

Международный день пива отмечается ежегодно в первую пятницу августа. Его придумал владелец калифорнийского бара Джесси Авшаломов в 2007 году. Поскольку пиво является самым популярным алкогольным напитком в мире, локальный американский фестиваль к 2024 году превратился в настоящий международный праздник, который отмечают на шести континентах в начале августа.

Ранее «РБК Вино» сообщал, что всего в 2023 году было произведено 834 млн дал пива, что на 1,8% больше, чем в 2022 году. Почти треть всего производства пива в России дает пятерка регионов-лидеров: Московская область, Ульяновская область, Татарстан, Новосибирская и Самарская области.

Согласно данным агентства’Национальные Кредитные Рейтинги" (НКР), с 2000 года самым популярным алкогольным напитком в России является пиво. Его потребление выросло более чем в три раза, с 16,5 л (в 1975 году) до 52,2 л (в 2022 году) на душу населения. Пик потребления пива пришелся на 2010 год — 70,3 л на душу населения.

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