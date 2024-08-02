Почему в России резко выросли доходы населения

«Революция зарплат» начинается в России «прямо на глазах», написал весной 2024 года руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов. Одним из ключевых триггеров этого процесса он назвал приход в вооруженные силы трудоспособных граждан с их повышенным денежным довольствием и форсирование оборонных производств. «Высокие выплаты военнослужащим уже сегодня автоматически задают ориентир для рынка труда, хотя бы из соображений удержания занятых», — заявил Белоусов. Военнослужащие, которые получают высокие выплаты во время военных действий, не будут возвращаться на старые рабочие места с кратно меньшей компенсацией, в результате чего экономика столкнется с новым трендом — исчерпанием готовности населения к дешевому труду, прогнозировал он.