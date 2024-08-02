Нефтеналивные танкеры взяли новый курс

Танкер-челнок «Михаил Ульянов» поменял привычную схему отгрузки нефти с Приразломного месторождения «Газпром нефти» в Печорском море. Этот танкер «Совкомфлота» ледового класса Arc6 после погрузки нефти сорта Arco отправился по СМП в направлении порта Восточный на Дальнем Востоке, следует из данных Marinetraffic. Основным экспортным направлением для поставок по СМП является Китай. В августе добыча нефти на Приразломном месторождении обычно снижается в связи с техобслуживанием платформы, поэтому оставшегося танкера «Кирилл Лавров» будет достаточно для обеспечения проекта.
«Михаил Ульянов» ледового класса Arc6 дедвейтом 70 тыс. тонн доставляет нефть с Приразломного месторождения — единственного введенного в строй на арктическом шельфе РФ — на установленный в Кольском заливе вблизи Мурманска рейдовый перевалочный комплекс (РПК) «Норд». С него сырье отгружается на танкеры для экспорта обычно в западном направлении. До начала действия эмбарго ЕС с конца 2022 года ключевым рынком сбыта был европейский, затем произошла переориентация.
В июле другой танкер-челнок — «Штурман Овцын» (дедвейт 42 тыс. тонн, ледовый арктический класс Arc7) — направился с партией нефти Новопортовского месторождения «Газпром нефти» в Китай по СМП вместо привычной рейдовой перевалки на том же РПК «Норд». В середине июня из Мурманска на ремонт в Китай отправился танкер Arc7 «Газпром нефти» «Штурман Скуратов», но он шел в балласте.
В «Газпром нефти» и «Совкомфлоте» не ответили на запрос «Ъ» о причинах изменения сложившейся челночной логистики. Собеседники «Ъ» в отрасли предполагают, что оно связано прежде всего с необходимостью проведения плановых ремонтных работ на судах.
«Михаил Ульянов» вышел с грузом 66,5 тыс. тонн нефти и будет перенаправлен в Китай в связи с возможным плановым ремонтом, считает глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев. Судно прошло Восточно-Сибирское море без ледокола (сообщений о ледокольной проводке не было).
О предстоящем ремонте еще одного танкера может свидетельствовать другое изменение, считает господин Григорьев. Компания ЛУКОЙЛ в рамках чартера переставила танкер «Тимофей Гуженко» с проекта Варандей для вывоза нефти Сандибинского месторождения, нефть с которого поступает речными танкерами из портопункта Нумги на реке Обь для рейдовой перевалки в Обской губе, откуда далее следует в Мурманск для дальнейшей перевалки. Эту задачу прежде выполнял танкер «Михаил Лазарев», но ожидается, что он также уйдет на ремонт в Китай, как ранее это сделали два танкера-челнока с Нового порта, говорит господин Григорьев.
Новопортовский проект полностью обеспечен флотом для бесперебойных отгрузок с проекта, считает эксперт, временное же отсутствие танкера «Тимофей Гуженко» не критично для проекта Варандей, поскольку два оставшихся танкера полностью обеспечивают вывоз сырья. Но из-за большой осадки (14,2 м) «Тимофей Гуженко» сможет грузиться не на полную загрузку (69 тыс. тонн нефти), а приблизительно наполовину — из-за небольших глубин в акватории Обской губы.
РФ в рамках открывшегося в июле навигационного окна увеличивает поставки нефти по восточному маршруту, но объемы, как и в прошлом году, невелики. В прошлом году российские нефтекомпании также начали поставки нефти Urals по СМП из портов Балтики — Приморска и Усть-Луги.