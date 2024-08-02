Нефтеналивные танкеры взяли новый курс

О предстоящем ремонте еще одного танкера может свидетельствовать другое изменение, считает господин Григорьев. Компания ЛУКОЙЛ в рамках чартера переставила танкер «Тимофей Гуженко» с проекта Варандей для вывоза нефти Сандибинского месторождения, нефть с которого поступает речными танкерами из портопункта Нумги на реке Обь для рейдовой перевалки в Обской губе, откуда далее следует в Мурманск для дальнейшей перевалки. Эту задачу прежде выполнял танкер «Михаил Лазарев», но ожидается, что он также уйдет на ремонт в Китай, как ранее это сделали два танкера-челнока с Нового порта, говорит господин Григорьев.