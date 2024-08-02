Названа новая угроза ценам на нефть

В среду, 31 июля, именно спекулянты сделали рекордную опционную ставку на рост цен на нефть Brent с апреля (когда среди факторов «дорогого сырья» фигурировала последняя эскалация конфликта между Израилем и ХАМАС). Тогда эта ставка не сыграла, и цены обвалились.
1 августа мониторинговый комитет ОПЕК+ провел онлайн-заседание, результаты которого не содержали новых рекомендаций. Планы альянса по увеличению добычи нефти, начиная с октября, остаются в силе. В четвертом квартале ОПЕК+ планирует увеличить добычу на 540 тысяч баррелей в сутки.
В начале июня альянс объявил о своих намерениях, что привело к краткосрочному снижению цен на нефть. В ответ представители ОПЕК+ заявили, что запланированное увеличение добычи может быть отложено или отменено.
Результаты сегодняшнего заседания комитета важны в контексте недавнего убийства в Иране одного из лидеров ХАМАС Исмаила Хании, что вызвало рост цен на нефть из-за ожиданий новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Bloomberg сообщает, что в среду было проторговано свыше 300 тысяч колл-опционов на Brent, что является рекордным показателем после последней эскалации конфликта в апреле. Тогда эта стратегия не сработала, и цены на нефть обрушились.
В интервью Bloomberg TV глава Shell Ваэль Саван отметил, что дальнейшее движение цен на нефть будет определяться геополитическими факторами, решением ОПЕК+ относительно скорости увеличения добычи, а также спросом со стороны Китая.
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Виктория Воропаева