Летное время: в Совфеде призвали ввести регулирование цен на авиабилеты

В Совете Федерации призвали ввести регулирование цен на авиабилеты. Комитет СФ по экономической политике рекомендовал правительству сделать процедуру формирования тарифов более прозрачной, ввести барьер в 20% от себестоимости при формировании цены, а также актуализировать законодательство для предоставления скидок детям в возрасте от 2 до 12 лет в размере 50% от обычного тарифа. Прорабатывается и запрет на аннулирование билетов на авиаперевозку из нескольких полетных сегментов, если пассажир не улетел по одному из них.
Сгорающие билеты
На совещании в Совете Федерации по вопросам повышения доступности воздушных перевозок, которое прошло еще 15 июля на площадке комитета по экономической политике СФ, рассматривался вопрос о регулировании ценообразования в авиаотрасли. Замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин, замминистра Минэкономразвития Максим Колесников, сенаторы, а также представители ФАС и Росавиации обсудили возможности коррекции ценообразования с представителями крупных авиакомпаний. Протокол заседания есть в распоряжении «Известий».По итогам совещания подготовлены предложения в кабмин по исправлению негативных моментов, сложившихся в секторе авиаперевозок. Эти рекомендации также отражены в письме вице-премьеру Виталию Савельеву от 1 августа за подписью главы комитета Совфеда Андрея Кутепова.
В письме сообщается, что в 2024 году ФАС и Росстат ежемесячно фиксируют рост цен на авиабилеты от 9 до 22%. Часть проездных документов с ранним сроком приобретения продается ниже себестоимости, в то время как билеты непосредственно перед вылетом — выше себестоимости, чем достигается заполнение бортов и компенсируются потери от дисконтных билетов.
Между тем такая схема может противоречить постановлению правительства № 724 «О государственном регулировании цен на энергоресурсы», в котором уровень рентабельности на авиаперевозки пассажиров установлен в размере 20% к себестоимости. На авиабилеты влияют и услуги аэропортов, отличающиеся по стоимости в разы, что создает у потребителей ощущение несправедливости ценообразования.
Участники совещания выступили за разработку единой методики расчета себестоимости полетов, которую можно зафиксировать в постановлении правительства № 724. Подобный алгоритм сейчас не применяется.
«Обоснованное недовольство граждан вызывает и фактическое игнорирование авиакомпаниями норм о предоставлении 50-процентной скидки на перевозку детей от 2 до 12 лет», — сообщается в письме Андрея Кутепова.
Чтобы вернуть скидки и расширить льготные программы, правительству предложено усовершенствовать «Общие правила воздушных перевозок» 2007 года.
«Справедливое возмущение граждан вызывает и аннулирование полностью оплаченного билета из нескольких полетных сегментов при пропуске одного из них», — отмечается в документе.
Например, при приобретении билетов с пересадками, если до одного из промежуточных пунктов пассажир вдруг решил добраться на машине или другом транспорте, сгорает вся цепочка рейсов, притом что все билеты оплачены. На железнодорожных или автобусных перевозках оплаченное место остается за пассажиром, даже если он сел на 1/10 пути, отмечают в комитете по экономполитике Совфеда.
Участники совещания рекомендовали правительству проработать с авиакомпаниями вопрос о разработке ценовых политик на перевозки в экономклассе на внутренних воздушных линиях, систематизировать тарифы аэропортовых сборов и ввести запрет на аннулирование билетов, состоящих из нескольких полетных сегментов, если пассажир не явился на первый рейс.
Возможность субсидирования авиакомпаний для исполнения этих инициатив предложено заложить в федеральный бюджет на 2025−2027 годы.
«Известия» направили запросы в Минтранс, Росавиацию и крупные авиакомпании.
Недетский вопрос
— Если ограничить предельную рентабельность перевозки для авиакомпаний, мы фактически придем к ценообразованию по схеме «цена = издержки + маржа 20%», — рассказал «Известиям» исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. — Это приведет к тому, что в высокий сезон авиакомпании не смогут заработать столько, чтобы покрыть убытки низкого сезона. Решить эту проблему можно одним способом: поднять цены в низкий сезон.
Предложенная схема приведет к тому, что осенью и зимой перевозки еще больше сократятся. А учитывая, что при нынешней ключевой ставке авиакомпании не могут занимать средства для поддержания операционной деятельности, в низкий сезон им придется очень туго, полагает эксперт.
Подобную мысль ранее высказал участникам совещания и директор департамента управления сетью и доходами «Аэрофлота» Иван Батанов, писали СМИ.
Как заявили в Utair, льготные программы и методики поддержки пассажиров уже применяются в авиаперевозках. К примеру, дети до двух лет считаются младенцами и летают вместе с родителями, а при покупке билета для ребенка до 12 лет скидка составит от 25 до 50%, а иногда и до 90%. Правда, топливные и другие сборы оплачиваются полностью, что сказывается на общей стоимости билетов.
— Себестоимость авиаперевозок в РФ увеличивается уже три года подряд и будет продолжать расти из-за санкций и фундаментальных рыночных факторов, — сказал «Известиям» основатель сервиса безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков. — Понятие себестоимости, от которой хотят ввести барьер в 20%, на практике невозможно зафиксировать в какой-то единой методике расчета, поскольку ее структура меняется, а компоненты дорожают.
Сокращение парка самолетов в РФ порождает дефицит предложения, что тоже отражается на себестоимости, при этом увеличивается спрос на внутренние авиаперевозки в РФ. Неудивительно, что и тарифы растут, отмечает эксперт.
— Что касается аннулирования билетов по нескольким сегментам, то эта инициатива вполне логична, — продолжил Олег Пантелеев. — Но здесь надо помнить: всё, что ухудшает экономику авиакомпаний, будет приводить к росту тарифов. Как только они станут недоступными для граждан, компании сократят объемы перевозок.
Сейчас надо думать о том, как максимально снизить финансовую нагрузку на отрасль, а вопрос ценовой доступности авиаперевозок решать за счет повышения уровня доходов граждан, считает эксперт.