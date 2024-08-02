Летное время: в Совфеде призвали ввести регулирование цен на авиабилеты

Как заявили в Utair, льготные программы и методики поддержки пассажиров уже применяются в авиаперевозках. К примеру, дети до двух лет считаются младенцами и летают вместе с родителями, а при покупке билета для ребенка до 12 лет скидка составит от 25 до 50%, а иногда и до 90%. Правда, топливные и другие сборы оплачиваются полностью, что сказывается на общей стоимости билетов.