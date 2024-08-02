Каким будет курс рубля 5 августа 2024: прогноз эксперта

Наш прогноз по биржевому курсу рубля к юаню на будущую неделю — 11,75−11,95, по курсу рубля к доллару (на базе фьючерсных контрактов) — 86−88. Валюты постепенно могут двигаться к верхним границам указанных коридоров. Восстановление импорта в течение конца лета может размывать почву под рублем. При этом фактор высоких ставок, нормы обязательного возврата валютной выручки и относительно комфортные уровни цен на нефть в предыдущие недели будут сдерживать девальвационные движения. В целом, пока не видно причин для резких курсовых изменений. Если ушедшие вниз нефтяные котировки на какое-то время задержатся ниже $80, этот спад транслируется в умеренное ослабление нацвалюты через несколько недель, в начале осени.