Каким будет курс рубля 5 августа 2024: прогноз эксперта

Российский рынок акций завершал неделю на минорной ноте, индекс Мосбиржи опускался ниже отметки 2900 п.. Фактор пятницы в условиях напряженной международной обстановки, спад нефтяных цен и отголоски пятничного решения ЦБ РФ о повышении ключевой ставки обусловили сегодняшнюю динамику. Ослабление рубля лишь сдерживало нисходящую коррекцию.
Внешний фон был негативным, основные мировые площадки торговались в красной зоне. Рынок труда США в июле испытал заметное охлаждение, следует из опубликованного месячного отчета. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло на 114 тыс. за месяц, что существенно ниже прогнозных 179 тыс. Это увеличило вероятность снижения ставок ФРС в сентябре.
Банк России на старте недели обнародует протокол заседания по вопросам денежно-кредитной политики. Русагро в этот день раскроет финансовые результаты по МСФО за II кв.
В понедельник инвесторы обратят внимание июльские индексы деловой активности PMI по КНР (от Caixin), еврозоне и США. В рамках сезона квартальных отчетностей на американском рынке финпоказатели представят Berkshire Hathaway Tyson Foods, BioNTech.
Краткосрочно ожидаем продолжения попыток индекса Мосбиржи выйти ближе к круглой отметке 3000 п. Прогноз по индексу Мосбиржи на 5 августа — 2885−2985 п.
Наш прогноз по биржевому курсу рубля к юаню на будущую неделю — 11,75−11,95, по курсу рубля к доллару (на базе фьючерсных контрактов) — 86−88. Валюты постепенно могут двигаться к верхним границам указанных коридоров. Восстановление импорта в течение конца лета может размывать почву под рублем. При этом фактор высоких ставок, нормы обязательного возврата валютной выручки и относительно комфортные уровни цен на нефть в предыдущие недели будут сдерживать девальвационные движения. В целом, пока не видно причин для резких курсовых изменений. Если ушедшие вниз нефтяные котировки на какое-то время задержатся ниже $80, этот спад транслируется в умеренное ослабление нацвалюты через несколько недель, в начале осени.
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