Какие льготы положены гражданам за добросовестный многолетний труд в 2024 году

Ветераны труда могут рассчитывать на различные льготы и меры социальной поддержки, которые определяются регионами самостоятельно. Об этом рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Порядок и условия присвоения звания «Ветеран труда» утверждены Федеральным законом «О ветеранах» в 1995 году. Это звание может присваиваться как на федеральном, так и региональном уровне.
Региональные льготы регламентируются региональными правовыми актами.
К основным мерам социальной поддержки относятся ежемесячные денежные выплаты, льготы по оплате услуг ЖКХ, телефонной связи, льготные проездные билеты, медицинские льготы и другие.
По словам эксперта, суммы доплат и условия получения льгот в каждом регионе свои.
Например, в одних регионах для ветеранов труда — проезд в общественном транспорте бесплатный, а в других регионах им надо оформить льготный проездной билет.
Для оформления почётного звания необходимо обратиться в МФЦ и предоставить все необходимые документы: паспорт, подтверждение трудового стажа, документы о наградах, фотографию 3×4.
Решение о присвоении звания принимает территориальный отдел социальной защиты.
Такое звание, как правило, присваивается пенсионерам. «Это признание заслуг в трудовой деятельности и материальная поддержка пенсионера», — заключила экономист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева