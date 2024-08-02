Какие льготы положены гражданам за добросовестный многолетний труд в 2024 году

Ветераны труда могут рассчитывать на различные льготы и меры социальной поддержки, которые определяются регионами самостоятельно. Об этом рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.