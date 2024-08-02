Исследование показало, что рост цен на жилье в новостройках РФ прекратился

Сильнее всего стоимость квадратного метра в новостройках в минувшем месяце снизилась в Махачкале — на 7,2% до 82,2 тыс. рублей, в Новокузнецке — на 3,4% до 123 тыс. рублей и в Пензе — на 2% до 103,8 тыс. рублей. Цена «квадрата» в Москве в июле выросла на 0,8%, до 378,3 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге снизилась на 0,2%, до 247,7 тыс. рублей.