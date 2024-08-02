Исследование показало, что рост цен на жилье в новостройках РФ прекратился

Специалисты проанализировали изменение средневзвешенной стоимости одной квартиры без учета элитной недвижимости в новостройках 70 крупнейших городов России и цену за квадратный метр по итогам июля по сравнению с июнем 2024 года.
«В среднем рост цен на новостройки, видимо, остановился: сказалась отмена льготной ипотечной программы. По существующим рыночным ипотечным ставкам потребители не хотят брать жилищные кредиты. Пока высока ключевая ставка ЦБ, они предпочитают хранить деньги на банковских депозитах под выгодный процент», — сказал генеральный директор портала Павел Луценко.
Так, один квадратный метр в квартире в новостройке в июле в среднем по всем городам подорожал на 0,5% до 135,95 тыс. рублей. А один средневзвешенный по РФ лот за этот период подешевел на 0,1%, почти до 7,18 млн рублей.
«Квадрат» подорожал в июле относительно июня в 44 из 70 исследованных городов, в 25 городах — подешевел. Наибольший рост «Мир квартир» зарегистрировал во Владикавказе — на 7,8%, до 104,3 тыс. рублей, в Улан-Удэ — на 4,3%, до 136 тыс. рублей и в Калуге — на 3,1%, почти до 133,6 тыс. рублей.
Сильнее всего стоимость квадратного метра в новостройках в минувшем месяце снизилась в Махачкале — на 7,2% до 82,2 тыс. рублей, в Новокузнецке — на 3,4% до 123 тыс. рублей и в Пензе — на 2% до 103,8 тыс. рублей. Цена «квадрата» в Москве в июле выросла на 0,8%, до 378,3 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге снизилась на 0,2%, до 247,7 тыс. рублей.