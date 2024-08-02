Индекс Hang Seng на бирже Гонконга упал на 1,62% на открытии торгов

Акции технологических компаний продемонстрировали снижение на открытии торгов: ценные бумаги одного из лидеров отрасли электронной коммерции Alibaba упали на 1,93%, другого представителя сектора JD.com — на 1,55%. Акции производителя смартфонов и бытовой техники Xiaomi подешевели на 1,92%, технологического гиганта Tencent — на 1,32%, ценные бумаги холдинговой компании Meituan, специализирующейся на доставке еды, упали на 1,28%.
Среди «голубых фишек» ценные бумаги 1 компании продемонстрировали рост, у 73 они подешевели, у 8 не изменились в цене. Гонконгская холдинговая компания Chow Tai Fook Jewellery Group Limited стала «голубой фишкой», чьи акции продемонстрировали наибольший рост (+1,31%). «Голубой фишкой», чьи ценные бумаги сильнее всего потеряли в цене, стал банк HSBC (-3,59%).