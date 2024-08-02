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Индекс Hang Seng на бирже Гонконга упал на 1,62% на открытии торгов

ГОНКОНГ, 2 августа. /ТАСС/. Основной индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng на открытии торгов упал на 1,62%, до отметки 17 025,26. Индекс Hang Seng Tech, отражающий котировки акций 30 крупнейших технологических компаний, снизился на 1,7%, до 3 417.

Источник: Freepik

Акции технологических компаний продемонстрировали снижение на открытии торгов: ценные бумаги одного из лидеров отрасли электронной коммерции Alibaba упали на 1,93%, другого представителя сектора JD.com — на 1,55%. Акции производителя смартфонов и бытовой техники Xiaomi подешевели на 1,92%, технологического гиганта Tencent — на 1,32%, ценные бумаги холдинговой компании Meituan, специализирующейся на доставке еды, упали на 1,28%.

Среди «голубых фишек» ценные бумаги 1 компании продемонстрировали рост, у 73 они подешевели, у 8 не изменились в цене. Гонконгская холдинговая компания Chow Tai Fook Jewellery Group Limited стала «голубой фишкой», чьи акции продемонстрировали наибольший рост (+1,31%). «Голубой фишкой», чьи ценные бумаги сильнее всего потеряли в цене, стал банк HSBC (-3,59%).