Индекс Hang Seng на бирже Гонконга упал на 1,62% на открытии торгов

Акции технологических компаний продемонстрировали снижение на открытии торгов: ценные бумаги одного из лидеров отрасли электронной коммерции Alibaba упали на 1,93%, другого представителя сектора JD.com — на 1,55%. Акции производителя смартфонов и бытовой техники Xiaomi подешевели на 1,92%, технологического гиганта Tencent — на 1,32%, ценные бумаги холдинговой компании Meituan, специализирующейся на доставке еды, упали на 1,28%.