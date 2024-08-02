Главные события в экономике России и мира на этой неделе. Дайджест

Фондовый рынок и рубль
По итогам недели индекс МосБиржи снизился примерно на 3% — до 2900 пунктов — после падения с 3060 ниже 3000 пунктов в пятницу 26 июля, когда ЦБ РФ увеличил ключевую ставку с 16% до 18%.
Кроме того, что приток на рынок дешевых денег завершается, заканчивается и дивидендный сезон. Наступил и последний месяц лета, когда на рынке традиционно происходит затишье, а часть инвесторов фиксирует прибыль.
Остальные ждут возможности вновь купить подешевевшие активы. Курс рубля завершает неделю без изменений — на уровне около 11,9 рублей за юань.
Цифровизация
Главным экономическим событием в России этой неделе можно назвать принятие Госдумой 30 июля законопроекта о допуске иностранных цифровых финансовых активов (ЦФА) к торгам на российских блокчейн-площадках.
Также законопроект упрощает выход российских ЦФА на зарубежные блокчейн-площадки.
Это важное событие для развития рынка цифровых активов и в целом финансового рынка России. ЦФА могут выпускаться в виде цифрового аналога облигаций, акций и других активов.
Такой вид активов упрощает транзакции, снижает стоимость и повышает их надежность. В итоге объем финансового рынка вырастет, как и ликвидность. Это хороший сигнал и потому, что российская финансовая инфраструктура старается не отставать в развитии от мировой.
Рубль в цифру
В этот же день глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что массовое внедрение цифрового рубля возможно с июля 2025 года. Один наличный или безналичный рубль равен одному цифровому рублю. Сейчас проводится пилотный проект по внедрению цифрового рубля. По ее словам, «если все и дальше пойдёт по нашему плану, мы успешно осуществим пилоты, то мы сможем перейти от пилота к массовому внедрению цифрового рубля с июля 2025 года», — заявила Набиуллина.
Она заверила, что использование цифрового рубля «будет абсолютно добровольным» без навязывания. Цифровой рубль также снижает расходы при транзакциях.
Льготы по ипотеке
Правительство РФ следует своей цели на жилищном рынке — после отмены массовой ипотеки продлеваются адресные программы. Кабмин продлил льготную IT-ипотеку до 2030 года, но с изменением условий. Максимальная ставка повышена с 5% до 6% годовых, предельный размер кредита установлен на уровне 9 млн рублей.
Ранее было возможно привлечь кредит на сумму до 18 млн рублей для регионов-миллионников и до 9 млн для остальных. С августа из программы исключены Москва и Санкт-Петербург.
Правительство РФ также продлило на 7 лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки. Для семей, в которых родились третий или последующие дети в период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2030 года, смогут получить выплату в размере 450 тысяч рублей для платежа по жилищному займу. Повышение адресности ипотеки снижает возможности больше зарабатывать застройщиков и других компаний отраслей, которые связаны со строительством. Среди них производители металлопроката, стройматериалов. Ценные бумаги ряда таких компаний торгуются на Мосбирже.
Нефть в минусе
В начале недели мировые цены продолжили снижение. Цена европейского сорта Brent упала ниже 79 долларов — до 78,95 доллара за баррель. Это критический уровень для стран альянса ОПЕК+, в который входит Россия и Саудовская Аравия — одни из крупнейших в мире производителей нефти.
При таких темпах снижения ранее принимались меры — заявления о планах сократить добычу, включая добровольную в дополнение к официальным квотам. После заседания мониторингового комитета ОПЕК+, которое прошло 1 августа, цена нефти ненадолго поднялась выше 82 долларов.
Вице-премьер России Александр Новак по итогам заседания комитета назвал комфортный диапазон цены нефти для бюджета РФ — от 80 до 85 долларов за баррель. Комитет не стал рекомендовать изменение параметров сделки по сокращению нефтедобычи, но допустил продолжение сокращение добычи нефти. В итоге на фоне противоречивых сигналов альянса цена к вечеру пятницы упала почти до 78 долларов за баррель Brent.
На снижение стоимости нефти на этой неделе повлияли и статданные о слабом росте экономики Китая, одного из основных покупателей нефти. Также выросли шансы Дональда Трампа занять президентское кресло. Экс-президент пообещал стимулировать добычу нефти в США, которые остаются одним из крупнейших в мире нефтепроизводителей.
Кроме того, что из-за падения цены нефти снижается привлекательность ценных бумаг российских нефтекомпаний, увеличивается давление и на рубль, федеральный бюджет.
Новый рекорд золота
В пятницу 2 августа, золото подорожало до нового рекорда — цена драгметалла поднялась выше 2500 долларов за унцию до 2506,2 доллара.
Аналитики, опрошенные MarketWatch, утверждают, что во всем виновата Федеральная резервная система (ФРС) США, которой придется резко снижать ставки в сентябре. Кроме этого, снижены пошлины на импорт золота в Индию, которая остается одним из крупнейших покупателей драгметалла в мире. Ценные бумаги российских производителей золота в такой ситуации могут привлечь инвесторов.
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