Главные события в экономике России и мира на этой неделе. Дайджест

Правительство РФ также продлило на 7 лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки. Для семей, в которых родились третий или последующие дети в период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2030 года, смогут получить выплату в размере 450 тысяч рублей для платежа по жилищному займу. Повышение адресности ипотеки снижает возможности больше зарабатывать застройщиков и других компаний отраслей, которые связаны со строительством. Среди них производители металлопроката, стройматериалов. Ценные бумаги ряда таких компаний торгуются на Мосбирже.