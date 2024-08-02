Финтех, крипта, долларизация: как Латинская Америка справляется с валютным хаосом

Популизм, бюджетный дефицит и инфляция.
Многие страны Латинской Америки страдают от хронического дефицита бюджета. Это объясняется политической нестабильностью, высоким уровнем коррупции и тем, что из-за значительной доли теневой экономики в этих странах часто недостаточная налоговая база. Популистские правительства зачастую увеличивают государственные расходы, покрывая возникающий дефицит бюджета с помощью «печатного станка».
Регулярно в разные периоды то в одной, то в другой частях региона происходят «инфляционные взрывы», связанные с увеличением денежной массы без реального роста экономики. В последние годы на слуху Венесуэла и Аргентина, но подобное происходило и в других странах. Например, в результате необеспеченного выпуска денег Боливия пережила один из самых экстремальных случаев гиперинфляции в Латинской Америке — за первое полугодие 1985-го инфляция достигла 26 000%. В 1990 году в Перу была инфляция более 7000%. Бразилия сталкивалась с гиперинфляцией на протяжении 1980-х и начала 1990-х годов с пиком около 2500% в 1993 году.
Американский экономист, лауреат нобелевской премии по экономике Томас Сарджент утверждал, что гиперинфляция заканчивается, когда правительство делает два ключевых шага: прекращает быстрое увеличение денежной массы и балансирует бюджет. Без этих мер гиперинфляция продолжает поддерживать саму себя за счет постоянного роста денежной эмиссии для покрытия бюджетного дефицита.
Социальное расслоение, география и банки
Монетарные проблемы во многих странах Латинской Америки стали одной из причин неэффективной работы банковской сферы. На протяжении многих лет банковские услуги в регионе оставались малодоступными: значительная часть населения по тем или иным причинам не могла ими воспользоваться. Хотя в 2010-х региональный банковский сектор был самым быстрорастущим в мире, а местные банки показывали высокую рентабельность капитала, с точки зрения доступности их услуг отставание от развитых стран сохранялось.
Согласно исследованию Global Findex Всемирного банка, опубликованному в 2021 году, доля взрослого населения с банковскими счетами в ключевых странах региона составляет: в Мексике — 49%, в Колумбии — 60%, в Аргентине — 72%, в Бразилии — 84%. Для сравнения, в России этот показатель составляет 90%, в США — 95%, а в Германии, Великобритании и Франции — 99%.
В ходе исследования респондентам предлагали выбрать несколько стандартных ответов о причинах отсутствия у них банковского счета. Лидируют следующие четыре причины.
Во-первых, у населения недостаточно накоплений, а стоимость обслуживания счетов и комиссий слишком высока. Большая часть населения Латинской Америки не имеет достаточно средств для формирования накоплений, что прямо сказывается на их возможностях участвовать в финансовой системе страны.
Во-вторых, людей отпугивает требование чрезмерного количества документов для открытия счета. В исследовании Центра латиноамериканских валютных исследований (CEMLA) говорится, что в регионе в среднем требуют больше документов для открытия счета, чем в развитых странах. В сочетании со слабыми государственными институтами и высоким уровнем неформальной занятости это является серьезным препятствием для открытия банковского счета.
В-третьих, респонденты отмечали удаленность отделений финансовых организаций. В Латинской Америке существует своеобразная социально-территориальная стратификация — платежеспособное население сконцентрировано крайне неравномерно и люди с деньгами стараются жить в изолированных сообществах. Кроме того, большинство стран региона отличаются низким уровнем развития инфраструктуры и сложной географией с множеством труднодоступных областей.
В-четвертых, банкам в регионе в целом не очень доверяют. Это связано как с макроэкономическими и политическими проблемами (которые в том числе приводят к громким банковским банкротствам), так и с низкой прозрачностью деятельности банков, коррупцией и финансовыми скандалами. Частые случаи финансовых махинаций, когда банки замешаны в отмывании денег или мошенничестве, серьезно подрывают доверие к банковской системе.
Например HSBC в Мексике обвиняли в отмывании денег — наркокартели с его помощью переводили огромные суммы при попустительстве банка, в итоге на него был наложен внушительный штраф в $1,92 млрд. А в Бразилии банки играли ключевую роль в крупнейшем коррупционном скандале «Лава Жато», в результате которого разорились несколько крупных бразильских компаний, а также были осуждены многие влиятельные фигуры, включая действующего президента Бразилии Лулу де Силву и губернатора провинции Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрала.
Исследование Всемирного банка также показывает, что хотя у большей части граждан ключевых стран Латинской Америки банковские счета есть, банковскими услугами они пользуются не так уж часто. Доля тех, кто хотя бы один раз в 2021 году использовал дебетовую или кредитную карту в Колумбии составила 18%, в Мексике — 26%, в Аргентине — 44%, в Бразилии — 55%. Для сравнения, в России этот показатель — 58%, во Франции — 87%, в США — 88%, в Германии — 91%, в Великобритании — 93%.
Ограниченный доступ к банковским услугам в Латинской Америке заставлял многих обращаться к дорогим альтернативным источникам финансирования, таким как микрофинансовые организации, что усугубляло финансовую уязвимость малоимущих.
Необанки, единороги и стейблкоины
Ситуация начала меняться с распространением мобильного интернета в Латинской Америке в последние годы. По данным Всемирного банка, с 2012 по 2022 год доля населения, пользующаяся интернетом в ключевых странах Латинской Америки выросла на 25−30 п.п. Например, в Мексике рост произошел с 40% до 76%, в Бразилии с 48% до 80%, в Колумбии с 49% до 73%, а в Аргентине с 56% до 88%. Это похоже на происходившее в России, где показатель за это время увеличился с 66% до 90%.
Массовое распространение интернета сделало Латинскую Америку с населением более чем в 650 млн человек привлекательным рынком для финтех-компаний. Упомянутые барьеры, лишавшие людей доступа к финансовым услугам, стали возможностью для новых игроков на рынке. Низкие операционные издержки, связанные в том числе с отсутствием затрат на поддержание сети офисов и большого штата сотрудников, позволили большинству крупных финтех-стартапов предоставлять доступ к банковским услугам без комиссий за обслуживание и переводы. Благодаря машинному обучению и биометрической верификации, стартапам удалось снизить количество запрашиваемых документов. Проблему с удаленностью отделений финансовых организаций и географических барьеров они обходят предоставляя банковские услуги полностью через мобильные приложения. А для повышения доверия стартапы стали делать упор на качественную и быструю службу поддержки.
Согласно отчету, составленному Межамериканским банком развития, количество финтех-компаний в регионе выросло за последние шесть лет в Латинской Америке более чем в четыре раза — с 703 в 2017-м до 3069 в 2023 году. При этом в отчете отмечается, что более половины финтех-компаний обслуживают население, не имеющее доступа к банковским услугам.
Объем венчурных инвестиций в финтех в Латинской Америке также в этот период рос, достигнув пика в 2021 году, когда на регион обратили внимание крупные международные игроки. По данным Латиноамериканской ассоциации венчурного капитала (LAVCA), В 2021 году инвестиции достигли рекордных $6,2 млрд. При этом, инвестиции в финтех-стартапы в последние годы составляли подавляющее большинство в общем объеме венчурных инвестиций в Латинской Америке.
Одной из наиболее громких сделок в 2021 году было IPO бразильского цифрового банка Nubank. Компания получила оценку своих акций по верхней границе целевого диапазона и смогла привлечь $2,6 млрд, достигнув совокупной оценки в $44 млрд. СМИ сообщали, что Berkshire Hathaway Уоррена Баффета купила 10% размещенных акций. IPO компании стало вторым по величине в сфере финтеха в 2021 году после американской криптобиржи Coinbase и превзошла дебют американского онлайн-брокера Robinhood по сумме привлеченных средств. Сегодня Nubank является крупнейшим необанком в мире и обслуживает более 100 млн клиентов в нескольких странах Латинской Америке, а в мае 2024 года он по рыночной капитализации обогнал крупнейший банк Бразилии Itau, достигнув оценки в $58,2 млрд.
«Это устоявшаяся олигополия, которая была крайне консервативна, не хотела идти на какой-либо риск и поверила, что может винить потребителей, а не себя», — так комментирует конкурентную борьбу с традиционными банками основатель Nubank.
Другой значимой бразильской финтех-компанией является EBANX, предлагающая комплексное решение для международных компаний по выходу на латиноамериканский рынок. Среди клиентов стартапа — Amazon, Alibaba, Shopee, Spotify и Uber. Компания достигла статуса «единорога» в 2019 году, а в 2021-м привлекла дополнительные $430 млн. Покорив Латинскую Америку, осенью 2022 года EBANX вышла на рынки Нигерии, Кении и ЮАР, а в 2023 году объявила о начале деятельности в Индии.
В 2022 году инвестиции в финтех-сектор региона упали до $3,3 млрд и продолжили сокращаться в 2023-м, что связано с возросшей глобальной нестабильностью, инфляцией и повышением процентных ставок в странах-инвесторах. Несмотря на это, рынок финтех-стартапов в Латинской Америке остается привлекательным для венчурных инвесторов.
Например, платежная система Visa в июне 2023 года приобрела бразильскую финтех-платформу Pismo за $1 млрд для расширения своего присутствия в Латинской Америке. Компания занимается предоставлением облачных услуг для обработки платежей и цифровых банковских услуг. Сделка с Pismo стала крупнейшей в этой сфере в регионе после IPO Nubank.
Перспективы финтех-индустрии региона привлекли внимание и международных игроков. Revolut, основанный миллиардером Николаем Стронским, в 2023 году получил лицензию и начал бизнес в Бразилии, а в 2024 — в Мексике. Фермин Буэно, кофаундер компании Finnovista, специализирующейся на инновациях и венчурных инвестициях в Латинской Америке, в комментарии для El Pais отмечает: «Они очень поздно пришли на вечеринку, очень сложно конкурировать с существующими игроками, которые прекрасно понимают местный рынок».
Латиноамериканские крипто-стартапы тоже привлекают значительные инвестиции. Бразильская Mercado Bitcoin, одна из крупнейших криптовалютных бирж Латинской Америки, в 2021 году стала «единорогом», закрыв сделку по привлечению инвестиций в $200 млн от SoftBank. Помимо традиционных услуг по торговле и стекингу криптовалют, компания первая в мире токенизировала государственные долговые активы. В 2023 году криптобирже удалось получить лицензию на предоставление платежных услуг от Центрального банка Бразилии, что позволило ей начать предлагать услуги цифрового банкинга.
Другим лидером криптовалютного рынка Латинской Америки является мексиканская компания Bitso, предоставляющая, помимо традиционных для криптобирж сервисов, услуги по проведению международных платежей. Платформа компании поддерживает переводы в реальном времени в нескольких валютах, включая фиатные деньги и стабильные криптовалюты (USDT, USDC), что особенно актуально в условиях экономической нестабильности в регионе. В 2023 году компания обработала международные транзакции на сумму $8 млрд для более чем 1700 институциональных клиентов. Компания также является «единорогом», ее стоимость превышает $2,2 млрд.
Использование криптовалют популярно не только для проведения международных платежей. Компания Chainalysis в своем отчете отмечает, что во многих странах региона стейблкоины используются для повседневных платежей и хранения накоплений. Особенно это популярно в Аргентине и Венесуэле — двух странах региона, переживающих сегодня гиперинфляцию.
Можно констатировать, что латиноамериканским финтех-стартапам удалось изменить потребительские привычки в регионе за очень короткий срок. McKinsey & Company в своем отчете пишут: «Всего за два года (2022-й и 2023-й. — Forbes) дебетовая карта заменила наличные в качестве предпочтительного способа оплаты среди испаноязычных латиноамериканцев, а мобильные платежи завоевали популярность, особенно в таких странах, как Аргентина и Перу. Это поразительно, учитывая, что Латинская Америка по-прежнему является рынком, на котором преобладают наличные деньги и неформальная занятость».
Песо, доллар или биткоин
Пока бизнес находит новые пути решения старых проблем, на государственном уровне страны идут в разных направлениях. Эксперты Международного валютного фонда отмечают, что Бразилия, Мексика и Колумбия в последние годы создали в регионе наилучшие правовые условия для развития финтех-стартапов и демонстрируют большую открытость к диалогу с участниками рынка по сравнению с другими странами региона. В частности, в этих странах были созданы регулятивные «песочницы» и внедрена концепция открытого банкинга. Кроме того, в последние 20 лет этим странам удалось продвинуться в вопросе контроля инфляции. Так, среднегодовая потребительская инфляция по данным Международного валютного фонда с 2004 года в Бразилии составила 5,7%, в Колумбии 4,9%, в Мексике 4,5%.
Другие же страны региона идут по пути экспериментов. Стремясь навсегда покончить с рисками использования «печатного станка» они используют в качестве национальной валюты доллар США.
Аргентина
Например, такое предложение в ходе предвыборной кампании выдвинул президент Аргентины Хавьер Милей. Милей уверен, что долларизация это единственный способ долгосрочно контролировать инфляцию в Аргентине, так как Центральный банк страны разные политические силы регулярно используют для необеспеченной эмиссии денег. Основная цель его реформы — стабилизировать экономику и обуздать гиперинфляцию. По оценке аргентинского экономиста Сантьяго Булата для этого потребуется около $35 млрд, что потребует выпуска значительного объема долговых обязательств.
После вступления в должность Хавьер Милей отложил планы по полной долларизации экономики Аргентины. В интервью в феврале 2024 года он пояснил, что условия в стране не позволяют сейчас реализовать эту меру. Он отметил, что для успешного перехода к долларизации потребуется значительное время для реформирования финансовой системы и оздоровления Центробанка. По его словам, полное адаптирование финансовой системы займет как минимум год. После этого, в качестве первого шага будет введена система свободной конкуренции валют, в ходе которой доллар, вероятно, станет доминирующей валютой. Это должно подготовить почву для окончательной долларизации в будущем.
В качестве дополнения к плану долларизации президент Аргентины предложил ввести уголовное наказание для чиновников Центробанка, разрешающих эмиссию песо для финансирования госдолга и бюджетного дефицита. Этот законопроект определяет такие действия как уголовное преступление, и на всех ответственных за него, включая президента и членов директората банка, могут быть открыты уголовные дела. Эта мера предназначена для поддержания финансовой дисциплины до введения политики долларизации.
Эквадор
Другим примером является Эквадор, где доллар в качестве национальной валюты стали использовать с 2000 года и продолжают использовать до сих пор. Это решение было принято в ответ на серьезный экономический кризис, связанный с высокой инфляцией и девальвацией национальной валюты сукре. В исследовании американского Университета Святого Петра отмечается, что долларизация привела к немедленным положительным эффектам для страны в виде значительного снижения годовой инфляции. Если в 2000 году потребительская инфляция по данным Международного валютного фонда была 96%, то в период с 2004 до 2023 года среднегодовая инфляция составила 2,8%.
Однако, страна не смогла полностью воспользоваться преимуществами долларизации из-за отсутствия прогресса в преодолении нормативных и политических барьеров, которые помешали привлечь в инвесторов. Также власти Эквадора не смогли диверсифицировать экспортные поставки, что снизило доходы от экспорта нефти и сельскохозяйственных товаров в условиях сильного доллара. Что касается финансовой инклюзивности, в 2021 году здесь только 64% взрослого населения имели банковский счет.
Сальвадор
Сальвадор использует доллар как национальную валюту с 2001 года. С одной стороны, долларизация способствовала снижению потребительской инфляции — в среднем за последние 20 лет по данным Международного валютного фонда она составила 2,6%. С другой, экономический рост Сальвадора после долларизации не превзошел показатели соседних Гондураса и Гватемалы. В отдельные годы темпы роста экономики были даже ниже, чем до принятия доллара.
Кроме того, экономические выгоды от долларизации не были равномерно распределены среди населения. Критики утверждают, что основные выгоды получили крупные предприниматели и финансовый сектор, тогда как широкие слои населения не почувствовали значительных улучшений. Это косвенно подтверждают и данные по финансовой инклюзивности. В 2021 году страна находилась в аутсайдерах с показателем в 36% взрослого населения, обладающего банковскими счетами.
Другим смелым экспериментом Сальвадора стало признание биткоина в качестве официального платежного средства в 2021 году. Но и тут эксперимент нельзя назвать однозначно успешным. Опрос американского Национального бюро экономических исследований показал, что хотя половина сальвадорских домохозяйств изначально загрузила предназначенный для платежей в биткоинах государственный электронный кошелек Chivo Wallet, более 60% из тех, кто это сделал, не совершили никаких транзакций после того, как потратили начальный бонус в размере $30. Только около 20% предприятий страны принимают биткоин в качестве оплаты, и лишь 5% всех продаж были оплачены биткоином через Chivo Wallet. Другой опрос, проведенный Центральноамериканским университетом имени Хосе Симеона Каньяса, показал, что в 2023 году только 12% населения использовали биткоин хотя бы один раз для оплаты товаров и услуг, что значительно ниже, чем в 2022 году — тогда этот показатель составлял 24,4%.
При этом с 2021 года страна накопила 5750 биткоинов в качестве государственных активов. При цене биткоина в $60 000, стоимость активов составляет $345 млн, а с учетом ранее озвученной средней цены покупки в $44 292, нереализованная прибыль составляет примерно $90 млн или 35%.
В планах президента Наийба Букеле превратить страну в криптовалютный хаб. В 2022 году он объявил об идее строительства города «Биткоин Сити», льготной налоговой юрисдикции на побережье страны с вулканической геотермальной энергией для майнинга криптовалют.
Панама
Еще одной страной, фактически отказавшейся от национальной валюты, является Панама. Официальной валютой в стране является бальбоа, курс которого привязан к доллару в соотношении один к одному, но с момента обретения Панамой независимости в 1903 году на практике в стране используются доллары США. Это решение было вызвано стремлением укрепить экономическую интеграцию с США.