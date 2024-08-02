Финтех, крипта, долларизация: как Латинская Америка справляется с валютным хаосом

Регулярно в разные периоды то в одной, то в другой частях региона происходят «инфляционные взрывы», связанные с увеличением денежной массы без реального роста экономики. В последние годы на слуху Венесуэла и Аргентина, но подобное происходило и в других странах. Например, в результате необеспеченного выпуска денег Боливия пережила один из самых экстремальных случаев гиперинфляции в Латинской Америке — за первое полугодие 1985-го инфляция достигла 26 000%. В 1990 году в Перу была инфляция более 7000%. Бразилия сталкивалась с гиперинфляцией на протяжении 1980-х и начала 1990-х годов с пиком около 2500% в 1993 году.