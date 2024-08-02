Эксперт раскрыла, кого затронет амнистия за дробление бизнеса

Если налогоплательщик отказался от дробления бизнеса за 2025 и 2026 год только после вынесения решения о проведении выездной налоговой проверки за эти периоды, обязанность по уплате налогов за 2022 и 2023 год, пени и штрафов прекращается при условии добровольного отказа от дробления также за 2024 год до даты вступления в силу решения по проверке.