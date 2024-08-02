Эксперт раскрыла, кого затронет амнистия за дробление бизнеса

По ее словам, первое, на что нужно обратить внимание, это появление понятий дробление бизнеса и добровольного отказа от дробления.
Так, дробление бизнеса — это разделение единой предпринимательской деятельности между несколькими формально самостоятельными лицами (организациями, ИП), в отношении которых осуществляется контроль одними и теми же лицами, направленное исключительно или преимущественно на занижение сумм налогов путем применения специальных налоговых режимов с превышением предусмотренных статьей 54.1 НК РФ пределов осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налогов.
Добровольный отказ от дробления бизнеса — исчисление и уплата налогов в размере, определенном в результате консолидации по всей группе лиц доходов и (или) других показателей, поясняет эксперт.
«В частности, на амнистию могут рассчитывать налогоплательщики, у которых налоговый орган по результатам выездной налоговой проверки выявил факт дробления бизнеса с целью экономии на налогах в 2022 — 2024 годах. Но по состоянию на 12 июля 2024 года решение по проверке в силу не вступило», — разъяснила Елена Ситникова.
Соответственно, если решение налогового органа по факту дробления вступило в силу с 12 июля или ранее, положения об амнистии применению не подлежат.
Естественно, возникает вопрос: при каких условиях будут погашены обязательства налогоплательщика перед бюджетом по выявленным фактам дробления бизнеса.
И здесь, как подчеркивает эксперт, возможны варианты. Первое: если за 2025 и 2026 год не будет назначена выездная налоговая проверка налогоплательщика, то решение по проверке вступит в силу 1 января 2030 года и одновременно будут «погашены» доначисления по налоговой проверке в связи с дроблением бизнеса.
Если же выездная налоговая проверка за 2025 и 2026 годы будет проведена, и дробления бизнеса не будет выявлено, то погашение обязательств по дроблению произойдёт при вступлении в силу решения по такой проверке.
Если же будет установлено, что налогоплательщик продолжает использовать «дробление» бизнеса в 2025 и (или) 2026 годах иной группой лиц, всё доначисленное по решению за 2022 — 2024 год нужно будет доплатить.
Если налогоплательщик отказался от дробления бизнеса за 2025 и 2026 год только после вынесения решения о проведении выездной налоговой проверки за эти периоды, обязанность по уплате налогов за 2022 и 2023 год, пени и штрафов прекращается при условии добровольного отказа от дробления также за 2024 год до даты вступления в силу решения по проверке.
При частичном добровольном отказе от дробления бизнеса в 2025 и 2026 году, обязанность по уплате налогов, пени и штрафов, прекращается в соответствующей части, заключила Ситникова.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева